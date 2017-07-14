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В Киеве задержали агента российских спецслужб
Агента спецслужб Российской Федерации, который пытался получить секретную документацию в военной сфере и завербовать представителя Министерства обороны, задержала в Киеве Служба безопасности Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.
Уроженец и житель Донецка, время от времени находясь в Киеве, по заданию российских спецслужб намеревался получить информацию о личном составе, обеспечения, дислокации, вооружение и перемещение вдоль линии разграничения военных частей и соединений ВСУ и Нацгвардии.
Также его интересовало поставки в Украину военного вооружения и техники странами-членами НАТО, проведение украинского-американских учений "Си Бриз-2017", установочные данные об офицерах - инструкторов ВС США, которые осуществляют подготовку украинских военнослужащих.
Для этого шпион установил конфиденциальные отношения с бывшим офицером ВС Украины. Через него он хотел за вознаграждение получить секретные материалы, циркулирующих в Генеральном штабе ВСУ и установочные данные на должностных лиц Минобороны, которые имеют доступ к информации закрытого характера.
Задержанному сообщено о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и направлены материалы в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Киев, спецслужбы, агент
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