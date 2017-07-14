В Киеве задержали агента российских спецслужб

14.07.2017 16:48

Агента спецслужб Российской Федерации, который пытался получить секретную документацию в военной сфере и завербовать представителя Министерства обороны, задержала в Киеве Служба безопасности Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.

Уроженец и житель Донецка, время от времени находясь в Киеве, по заданию российских спецслужб намеревался получить информацию о личном составе, обеспечения, дислокации, вооружение и перемещение вдоль линии разграничения военных частей и соединений ВСУ и Нацгвардии.

Также его интересовало поставки в Украину военного вооружения и техники странами-членами НАТО, проведение украинского-американских учений "Си Бриз-2017", установочные данные об офицерах - инструкторов ВС США, которые осуществляют подготовку украинских военнослужащих.

Для этого шпион установил конфиденциальные отношения с бывшим офицером ВС Украины. Через него он хотел за вознаграждение получить секретные материалы, циркулирующих в Генеральном штабе ВСУ и установочные данные на должностных лиц Минобороны, которые имеют доступ к информации закрытого характера.

Задержанному сообщено о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и направлены материалы в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Источник: http://from-ua.com