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В Украине могут повысить штрафы за распитие алкоголя и курение в общественных местах

14.07.2017 14:00
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В Украине могут повысить штрафы за распитие алкоголя и курение в общественных местах

Зорян Шкиряк, советник главы МВД, прокомментировал инициативу Киевсовета об увеличении штрафов за курение в неположенных местах и заявил, что ужесточить меры нужно в отношении всех украинцев, которые распивают спиртные напитки и курят в общественных местах. 

Как передает replyua.net со ссылкой на телеканал 112 Украина, Шкиряк отметил, что он полностью поддерживает инициативу о запрете курения в общественных местах, - за исключением тех зон, которые специально отведены для курильщиков. «Если это происходит где-то на террасе, но в парке рядом с дорожкой, где люди проходят с колясками, или гуляют с детьми, то, безусловно, это недопустимо. Я считаю, что также нужно усиливать административную ответственность за распитие спиртных напитков в общественных местах», заявил советник главы МВД. 

Напомним, что депутаты Киевсовета выступили с инициативой об увеличении штрафа в 50-100 раз за курение в запрещенных местах. Кстати, практически во всех развитых странах курение на улице строго запрещено. 



Теги: Украина, Донбасс, курение, алкоголь, штраф
 
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