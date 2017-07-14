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Запахло закрытием филиалов банка «ВТБ» в Украине
Андрей Костин, глава российского банка «ВТБ», заявил о том, что намерен постепенно сжимать бизнес в Украине, и не исключено, что филиалы в Украине будут закрыты, однако весь процесс может занять около полутора лет.
Как передает replyua.net со ссылкой на РИА Новости, «ВТБ» является вторым по размеру активов российским банком.
«Мы скорее будем сжимать наш международный бизнес. Украинская ситуация понятна — мы продали бы бизнес, но там лукавый подход состоит в том, что по существу никто не может получить согласие на покупку банка», заявил глава финансового учреждения. Ранее Костин заявлял, что ему поступали предложения от инвесторов из Украины, которые хотели выкупить банк, однако НБУ продолжает тормозить сделку.
«Я считаю, что украинская власть не хочет продажи наших банков, она хочет их умертвить потихоньку. К этому будут дело вести, как мне кажется. Поэтому мы сейчас параллельно с поиском очередных покупателе взяли курс на сжатие. Для сжатия нам требуются дополнительные деньги, поэтому мы продаем активы», добавил Костин.
Теги: Украина, Донбасс, закрытие, ВТБ Банк, филиал
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