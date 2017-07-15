Бійці 54-ої бригади Збройних сил припинили голодування

15.07.2017 11:11

Військовий журналіст Лера Бурлакова повідомила, що наразі триває передислокація добровольців 54 ОМБр.

Добровольці з 54-тої окремої механізованої бригади (54 ОМБр, в/ч В2970) припинили протестну голодовку.

Про це повідомляє учасниця АТО під псевдо Princsessa Voin на Facebook.

«Перемога! Кінець голодуванню, кінець полігону! Прощавай 54 ОМБр! Прямуємо у нову сім'ю 46 ОБСП», - зазначає вона.

Як уточнює ще один бієць цього підрозділу, доброволець і військовий журналіст Лера Бурлакова, наразі триває їхня передислокація. Дорогою військові почали вживати їжу.

Перед цим добровольча рота «Вовки», яка діяла у складі 54 ОМБр, на полігоні біля міста Чугуєва харківської обалсті оголосила про голодування після того як їм оголосили про розформування та переведення до 6 різних бригада.

Источник: glavcom.ua