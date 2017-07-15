Георгій Тука: «Недоторканність» чи «індемнітет»?

15.07.2017 11:35

Кандидатка у президенти Франції Марін Ле Пен з Ле ще у травні 2015 року звинуватила мера міста Ніцца у фінансуванні ісламістських організацій. Французьке правосуддя звернулося до Європарламенту і поросило зняти недоторканність. Прохання задовольнили. (За наклеп).

А загалом, втрачати депутатську недоторканність для Ле Пенів – то є сімейне. Буквально напередодні Європарламент позбавив імунітету батька Марін Ле Пен, засновника праворадикальної партії «Національний фронт» Жан-Марі Ле Пена. Причина – його расистські висловлювання.

Тут спрацював випадок, коли злочин не має давності. Французький націоналіст ще у 2009 році в ефірі радіостанції RTL сказав, що «90% новин з’являються через іммігрантів або людей іноземного походження».

У Європі індемнітет чи імунітет скасовують навіть у випадку публічних образ на адресу інших націй чи рас або вразі наклепу.

Цікаво, якою б була доля Сергія Капліна після вчорашньої «грузинської окупації»?

Источник: infa.ua