Гройсман предположил, что Семенченко получит госнаграду за работу на Россию

15.07.2017 12:10

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что народный депутат Украины Семен Семенченко (фракция «Самопомич») работает в пользу России и получит за это награду. Об этом сообщает УНИАН.

Об этом он сказал, отвечая во время Часа вопросов к правительству в парламенте на вопрос Семенченко по поводу того, когда будет запрещен ввоз российского угля в Украину.

В ответ Гройсман отметил, что для того, чтобы выиграть время, чтобы диверсифицировать источники поставок, Украина ввозила уголь с оккупированной территории. По его словам, 100% предприятий на оккупированных территориях Донбасса платили налоги в украинский бюджет.

«На совести, если она есть, а возможно, ее нет, организаторы — а я считаю, что организаторы блокады имеют абсолютно непосредственное отношение к спецслужбам Российской Федерации — виновны, что 100% наших всех шахт, предприятий, которые платили налоги в Украине, сейчас работают на бюджет страны-агрессора. И это Ваша «заслуга» персональная», — заявил Гройсман, обращаясь к Семенченко.

По словам главы правительства, все эти действия были направлены против государства.

«Благодаря вам Украина потеряла более 1% ВВП, а это средства украинских учителей, врачей, это средства на безопасность и оборону нашей страны. Так что, думаю, что Вам есть над чем задуматься, и возможно, страна-враг представит или представила Вас к государственной награде», — подчеркнул премьер.