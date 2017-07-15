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Экс-мэру Черновецкому светит срок до 6 лет
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) объявила подозрение бывшему мэру Киева Леониду Черновецкому, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральная прокуратура Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного строительства объекта инженерной и транспортной инфраструктуры (так называемой «вертолетной площадки Януковича» – Ред.) на Парковой дороге в Киеве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 298, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 368-4 УК Украины, — говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.
«Благодаря системной и слаженной работе следователей и процессуальных руководителей в указанном уголовном производстве, в сотрудничестве с работниками Межрегионального управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем Офиса крупных плательщиков ГФС, добыты доказательства совершения бывшими должностными лицами Киевского городского совета уголовных правонарушений», — поясняют правоохранители.
По данным ГПУ, было установлено, что в результате «незаконных действий бывшего Киевского городского головы Леонида Черновецкого, который действовал в интересах неустановленных в настоящее время человек из ближайшего окружения бывшего Президента Украины Виктора Януковича, что выразились в незаконном изъятии, изменении целевого назначения и передачи особо ценных земель в аренду для строительства так называемого вертолетной площадки на Парковой дороге в Киеве, занижении арендной платы за землю, и как следствие — уничтожение объекта археологического наследия, чем территориальной общине и городу Киева причинен ущерб на общую сумму более 250 млн грн».
В Генпрокуратуре отрапортовали, что по результатам расследования, накануне бывшему мэру столицы Черновецкому в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом Украины, сообщили о подозрении в совершении указанного выше уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.
«Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается, принимаются меры по установлению других лиц, причастных к совершению указанных уголовных правонарушений», — резюмировали в прокуратуре.
Отметим, санкция статьи, по которой объявили подозрение экс-мэру, ему может грозить наказание в виде лишения свободы от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, в начале июля после баталий вокруг снятия депутатской неприкосновенности и «блокаду» регламентного Комитета ВРУ, который завернул подачу ГПУ по нардепу Олесю Довгому, глава ГПУ Юрий Луценко заявлял, что прокуроры начали следственную экспертизу в рамках подготовки материалов уголовного дела против Черновецкого в связи с незаконным отчуждением Жукова острова в частную собственность.
Сам же экс-мэр, по неподтвержденным данным, сейчас находится в Израиле. Не исключено, что бывший градоначальник обзавелся израильским паспортом, и даже потенциальная экстрадиция его в Украину нереальна.
Источник: hubs.ua
Теги: Донбасс, Леонид Черновецкий, Генеральная прокуратура, срок
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