Кириленко анонсував розмір штрафів для тих, хто запрошує російських співаків

15.07.2017 18:30

Російські співаки будуть зобов’язані за 30 днів повідомляти про свої концерти в Україні.

Віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко заявив, що зареєстрований у Раді законопроект щодо обмеження гастролей росіян передбачає відповідальність для організаторів концертів за його невиконання у вигляді штрафів від 160 тис. до 320 тис. грн. Про це він сказав в ефірі Українського радіо.

«Якщо організатор в порушення законодавства запрошуватиме російських артистів і не буде повідомляти про це чи приховуватиме дані – буде штраф: від 50 до 100 мінімальних зарплат, це від 160 тисяч гривень до 320 тисяч гривень», – сказав Кириленко.

Урядовець нагадав, що у Верховій Раді вже зареєстровано проект закону про внесення змін до Закону України «Про гастрольні заходи в Україні» (№ 6682). Його внесли депутати від чотирьох фракцій. Згідно із законопроектом, організатори заходів проводять їх на загальних підставах, якщо на них не будуть виступати артисти із Росії.

«Якщо не можеш бачити свій захід без виконавця із країни-агресора, то треба повідомити за 30 днів правоохоронні органи, щоб вони перевірили запрошених гастролерів. Організатор повинен повідомити справжнє ім’я та прізвище артиста, всі псевдоніми, останню карту гастролей та інші дані. Якщо виявиться, що запрошений в нашу країну артист незаконно перебував у Криму, підтримує російського агресора, є в переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, публічно висловлювався з неповагою до територіальної цілісності чи державного суверенітету України, підписував відповідні звернення, то погодження на виступ не буде», - наголосив віце-прем'єр.

Кириленко переконаний, що законопроект буде ухвалено у вересні, але закликає організаторів всіх фестивалів і концертів уже виконувати норми нового закону: «Має ж бути національна гідність і самоповага. Не можна давати можливість тут заробляти путінським пропагандистам у час війни та окупації Криму Росією. Водночас ті російські артисти, які прямо виступають проти агресії Росії в Україні, отримуватимуть погодження на концерт», – наголосив віце-прем’єр.

Як повідомлялося, законопроект №6682 зареєстрували у парламенті представники чотирьох фракцій - Олег Медуниця («Народний фронт»), Ігор Артюшенко (БПП), Сергій Рудик (БПП), Ірина Подоляк («Самопоміч»), Олександр Опанасенко («Самопоміч») та Василь Амельченко (Радикальна партія).

Раніше віце-прем'єр-міністр з гуманітарних питань В'ячеслав Кириленко‏ заявив про необхідність створення в Україні реєстрів для організаторів концертів, які запрошують на концерти порушників українських законів із Росії.

Джерело: Укрінформ