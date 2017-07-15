Луценко рассказал, на что будут направлены 22 млрд гривен конфискованных средств

15.07.2017 16:10

В частности, Министерству обороны Украины выделено 4,5 млрд гривен.

Генералньий прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, на что будут направлены 22 млрд гривен конфискованных средств. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"ГПУ гордится тем, что конфискованные нами средства учтены при голосовании за Госбюджет и 22 млрд гривен отныне будут работать для обороны и развития страны", - написал он.

Так, среди главных направлений финансирования Луценко назвал:

Министерство обороны Украины - 4,5 млрд гривен будет выделено на закупку вооружения и военной техники, на закупку и производство боеприпасов, на строительство жилья военнослужащим, на разработку новейшего ракетного вооружения, вооружения БМ "Оплот", 7,8 млрд гривен на повышение обороноспособности.

Национальная гвардия Украины - 900 млн гривен на закупку вооружения и техники.

Национальная полиция Украины - 980 млн гривен на материально-техническое развитие, приобретение автотранспорта, вооружение сил спецназначения.

Государственная пограничная служба Украины - 700 млн гривен на мероприятия по инженерно-техническому обустройству границы, приобретение средств идентификации, закупку вооружения и техники.

Министерство финансов Украины - 2,5 млрд на программы социально-экономического развития в областях.

Укравтодор - 1 млрд на развитие автомобильных дорог.

Министерства аграрной политики и продовольствия Украины - 2,6 млрд на поддержку фермеров.

Министерство регионального развития и торговли Украины - 4 млрд на восстановление сельской медицины (амбулатории, скорые помощи, и тому подобное).

"Увеличение зарплат прокурорам на 600 млн гривен мы скоро отработаем последующими конфискациями мафиозных активов", - добавил он.



Источник: rbc.ua