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Матиос: Партнеры Клименко пошли на сотрудничество со следствием
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщил, что партнеры бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко пошли на сотрудничество со следствием.
"Еще вчера они тусили в "Гулливере" (ТРЦ "Гулливер", где накануне правоохранители провели обыски – ред.) и были партнеры с Клименко, а сейчас после обысков в квартирах "хозяина" уже под вечер они же (от страха или совести?) строками показаний в протоколах - пошли на сотрудничество со следствием. Это хорошо. День прошел не зря", - написал Матиос на своей странице в соцсети "Фейсбук".
Как сообщалось, накануне в пятницу, 14 июля, А.Матиос рассказал, что правоохранительные органы провели 151 обыск в компаниях, принадлежащих экс-министру доходов и сборов А.Клименко в Киеве и Одессе. По итогам следственных действий главный военный прокурор пообещал задержание ряда лиц.
В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, что следственные действия в пятницу проводились "в обобщающем спектре". "Мы проводим такую энергичную фазу в торговом центре "Гулливер" (Киев), где следователи и оперативники... работают с имуществом, купленным за преступные деньги, похищенные у украинского народа и принадлежащие компаниям Клименко", - сказал глава МВД.
Министр подчеркнул: "Считаем, что сегодняшняя блокировка этого имущества - $12 млрд - имеет большое значение для дальнейших процессуальных действий".
В это же день трудовые коллективы компаний-арендаторов БЦ "Гулливер" – "Юнисон Групп", КУА "Эксельсиор", "Юнисон Апартменс", Группа "Скиф", "Юнисон Синема", банк "Юнисон", в которых в пятницу провели обыски, обратились с официальным заявлением к президенту и премьер-министру Украины.
"Сегодня компании, которые арендуют помещения в БЦ "Гулливер", подверглись обыску со стороны представителей правоохранительных органов. Мы считаем, что происходит фактический захват наших предприятий и блокирование работы наших трудовых коллективов, который осуществляется под руководством высших чинов прокуратуры, а именно военного прокурора Анатолия Матиоса", - указано в заявлении.
КУА "Эксельсиор" управляет четырьмя венчурными фондами: "Солдо" (стоимость чистых активов на конец 2015 года составляла 373 млн грн), "Цитадель" – 104 млн грн, "Юнисити" – 91 млн грн, "Скай" – 4,5 млн грн.
Источник: capital.ua
Теги: Донбасс, Анатолий Матиос, Александр Клименко
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