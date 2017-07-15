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На контракты с учителями у обычных школ не хватит средств – профсоюз
Переводить школьных учителей на контрактную форму работы не целесообразно, поскольку у учебных заведений коммунальной формы собственности не хватит средств на премии и повышенные зарплаты.
Такое мнение выразил глава свободного профсоюза работников образования и науки Украины Владимир Фундовный в комментарии корреспонденту ГолосUA.
«Для новаторских школ – понятно, а для обычных школ коммунальной собственности – какие могут быть контракты? Кто их будет доплачивать? Кто будет платить премии, повышенные зарплаты. Контракт – это значит, улучшенные условия работы и содержания», - отметил эксперт.
По его словам, на сегодняшний день контракты с руководством школ, а тем более с учителями, невозможны – для этого нет, не только, бюджетных средств, но и юридических условий.
«Одни голые слова, только популизм», - подытожил В. Фундовный.
При этом он напомнил, что за время работы Л. Гриневич на посту главы Минобразования в Украине были закрыты сотни школ, а теперь уничтожаются еще и школы-интернаты, в которых учились и проживали дети из отдаленных сел.
Напомним, в ходе реформы образования школьных учителей хотят перевести на контракты, а директоров — выбирать голосованием.
Теги: Донбасс, школа, зарплата, контракт
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