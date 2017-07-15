«З бідного по нитці» - Кабмін буде збирати по 100 грн з кожного українця

15.07.2017 21:13

Кабінет міністрів України намагається створити чергову «годівницю» для чиновників, шляхом зобовязання кожного жителя багатоповерхівок сплачувати по 100 грн за сертифікати енергоефективності.

Народний депутат Антон Кісе вважає, що влада має відкликати законопроект «Про енергетичну ефективність будівель», яким передбачається виготовлення сертифікатів енергоефективності багатоповерхівок за рахунок мешканців.

- Вказані документи будуть видавати сертифіковані Кабміном компанії, проте, оплачувати послуги мають люди. Цілком зрозуміло, що сертифікацію пройдуть лише «потрібні» компанії, а наживатися на кінцевому результаті будуть чиновники, - відмітив депутат.

За словами депутата, практика обліку енергоефективності будинків існує, і має, безумовно, позитивний ефект. Проте, видача сертифікатів має відбуватися виключно на безоплатній основі.

Источник: vechirniykiev.com.ua