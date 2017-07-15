Заступника директора «Львівського бронетанкового заводу» арештували на 60 діб із заставою

15.07.2017 21:37

Заступника директора «Львівського бронетанкового заводу» Олега Ткаченка також заарештовано після свого начальника, йому призначили заставу в розмірі 1,8 млн гривень. Про це повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро.

У НАБУ зазначили, що хоча суд задовольнив клопотання звинувачення про арешт всіх підозрюваних, сума застави виявилася набагато меншою. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просили призначити заставу, яка дорівнює сумі завданої злочином шкоди.

Раніше Солом’янський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді 60 днів арешту або 2 млн грн застави для директора ДП «Львівський бронетанковий завод» Романа Тимківа, якого підозрюють у привласненні коштів під час закупівлі двигунів для танків.

Як повідомлялося, 14 липня детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП затримали низку посадових осіб Збройних сил України та ДП «Львівський бронетанковий завод». Всього було затримано п’ятьох осіб: начальника ЦБТУ ЗСУ Озброєння ЗСУ (генерал-майора), начальника відділу ЦБТУ ЗСУ Озброєння ЗСУ (полковника), директора та заступника директора ДП «Львівський бронетанковий завод» і засновника ТОВ, задіяного у схемі. Розслідування за наведеними фактами детективи НАБУ розпочали наприкінці листопада 2016 року.

Пізніше стало відомо, що «Укроборонпром» відсторонив від посади директора Львівського бронетанкового заводу.

Пізно ввечері у п’ятницю, 14 липня, Солом'янський суд Києва обрав запобіжний захід для трьох із п’яти затриманих посадовців Збройних сил України та ДП «Львівський бронетанковий завод».

Начальника Центрального бронетанкового управління ЗСУ (генерал-майора) суд взяв під варту з альтернативою внесення застави у 2 млн грн. Начальник відділу озброєння ЦБТУ ЗСУ (полковник) і засновник комерційної структури, задіяної в корупційній схемі, арештовані з альтернативою 1,6 млн грн застави для кожного.

Источник: zaxid.net