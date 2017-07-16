- В понедельник откроется новый пропускной пункт на границе Украины с Молдовой21:30
- Австрийцы могут построить канатную дорогу в Киеве21:11
- Глава российского ВТБ обвинил Украину в стремлении "умертвить" банк20:51
- Порошенко завтра с рабочим визитом посетит Одесскую область 20:30
- "Укрзализныця" намерена запустить скоростные поезда из Днепра и Львова в Одессу20:17
- Законопроект о новом формате АТО: СМИ узнали детали переговоров Украины с Западом19:53
- Валютные долги за 23 года: сколько Украина получила от МВФ и что придется вернуть17:30
- Выплаты Партии регионов Манафорту превышали ее официальные расходы17:10
- ДОБКИН СООБЩИЛ О ТОМ, ЧТО ШВЕЙЦАРИЯ СНЯЛА С НЕГО МЕЖДУНАРОДНЫЕ САНКЦИИ16:50
- На Україну чекає нова військова загроза, – Машовець 16:30
Балчун анонсирует дополнительные поезда в ЕС
"Укрзализныця" рассматриваем несколько вариантов продления курсирования поездов львовского направления в соседние страны Европейского Союза. Об этом глава УЗ Войцех Балчун написал в Facebook.
"Хочу поделиться некоторыми нашими инициативами относительно скоростного движения в Украине. Евроассоциация, безвиз – сейчас активно рассматриваем ряд вариантов продления курсирования других поездов львовского направления в соседние государства Европейского Союза. Вы знаете, с 23.12.2016 назначено курсирование поезда № 705/706 Киев – Перемышль составом электропоезда HRCS2 Хюндай. А сегодня уже прорабатываем вопрос продления маршрута курсирования поезда №747/748 Дарница, Киев – Львов до Перемышля. Это позволит связать скоростным движением Винницкую, Хмельницкую и Тернопольскую области с Польшей", - сообщил Балчун.
Кроме того, по его словам, "думаем и над популярными внутренними маршрутами": "В перспективе, учитывая имеющийся подвижной состав, и за счет приобретения дополнительных межрегиональных двухсистемных электропоездов филиалом "УЖСК", планируем соединить скоростным железнодорожным сообщением областной промышленный центр Днипро с черноморским побережьем, городом Одессой. Это особенно актуально для перевозки пассажиров в период летних отпусков".
"Также в планах - за счет удлинения существующего маршрута Киев – Львов в Одессу и Киев – Одесса до Львова по треугольнику Киев-Львов-Одесса-Киев соединить город Льва с Одессой. Ведем работу, чтобы продлить и маршрут поезда Киев – Запорожье до Новоалексеевки. Планируем также расширить сеть скоростного движения по направлениям Киев – Ивано-Франковск (при условии электрификации участка Львов – Ходоров – Ивано-Франковск и Киев – Николаев – Херсон (при условии электрификации участка Долинская – Николаев – Херсон)", - рассказал руководитель "Укрзализныци".
Источник: telegraf.com.ua
Теги: Донбасс, Укрзализниця, Евросоюз, поезда
- Стало известно, кто спас Евросоюз от распада
- Мнение эксперта: Греция снова будет "доить" ЕС или появиться новая Европа, которая заткнет за пояс даже Америку
- У Греции непомерные аппетиты- требует 7 млрд. евро в течение 48 часов
- В Укрзалізниці повідомили про зміну маршрутів через вибухи на Харківщині
- Украина присоединилась к боевой тактической группе Евросоюза
- Порошенко рассказал, когда Украина станет членом Евросоюза
- В Мариуполе за минимальные долги по «коммуналке» лишают субсидии22:34
- Мужчина пытался «купить» пограничников на КПВВ «Марьинка»22:11
- В Покровске начался первый этап многомиллионной реконструкции парка «Юбилейный»21:50
- В Донецкой области задержан боевик-авантюрист18:30
- Бойовики не пустили спостерігачів до населеного пункту Сєдове18:10
- В Мариуполе предлагают ввести лимит на количество пивных ларьков17:53
- В окупований Донецьк прибула комісія російського Генштабу , - розвідка16:10
- В Луганской области бастуют шахтеры 15:54
- В «ДНР» похвастались открытием нового вуза15:06
- В Горловке всплеск суицидов среди молодежи14:13
- В Мариуполе за минимальные долги по «коммуналке» лишают субсидии22:34
- Мужчина пытался «купить» пограничников на КПВВ «Марьинка»22:11
- В Покровске начался первый этап многомиллионной реконструкции парка «Юбилейный»21:50
- В понедельник откроется новый пропускной пункт на границе Украины с Молдовой21:30
- Австрийцы могут построить канатную дорогу в Киеве21:11
- Глава российского ВТБ обвинил Украину в стремлении "умертвить" банк20:51
- Порошенко завтра с рабочим визитом посетит Одесскую область 20:30
- "Укрзализныця" намерена запустить скоростные поезда из Днепра и Львова в Одессу20:17
- Законопроект о новом формате АТО: СМИ узнали детали переговоров Украины с Западом19:53
- За звинуваченням у фінансових злочинах арештовано брата президента Ірану19:30
- Яку косметику брати на відпочинок11:49
- 6 симптомів, які вказують на проблеми з нирками11:30
- Рабська праця на Донбасі: сепаратисти перетворили колонії на трудові табори09:53
- Продукты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний21:58
- Какое мясо хуже всего переваривается20:30
- Советы по исполнению мечты для каждого знака Зодиака18:40
- Как выгодно заказать полиэтиленовые пакеты и упаковку для бизнеса15:35
- Яєчний жовток - відмінні ліки для волосся10:42
- Энергетический вампир или донор? Определяем свой тип энергетики08:15
- Що їсти після отруєння?07:40
- «З бідного по нитці» - Кабмін буде збирати по 100 грн з кожного українця
- Право на пенсию для переселенцев хотят закрепить законодательно
- Война на Донбассе: появились хорошие новости
- Как будут освобождать Донбасс
- Абонплата на газ: кому и сколько придется платить
- Источники назвали причины отказа Порошенко от принятия закона по деоккупации Донбасса
- Боевики выжгли огнем украинский курорт.
- В центр Киева вошла военная техника
- В Украине готовят новые жесткие правила для интернета
- Украинцам предложили уникальные условия для работы за границей