Депутаты придумали водителям новые обязанности и штрафы

16.07.2017 09:12

Нардепы предлагают Раде обязать водителей проходить тест на трезвость и ввести штрафы за вождение в пьяном виде до 41 тысячи гривен. Соответствующий документ №6679 на рассмотрение парламента подала группа депутатов во главе с представителем БПП Мустафой Найемом.

Авторы законопроекта предлагают добавить еще одно основание для остановки автомобиля — проверку на состояние опьянения в определенных «пунктах трезвости». Причем водитель обязан пройти проверку на месте, а отказ — это повод для отдельного штрафа.

Отмечается, что место проверки на состояние опьянения должны определить заблаговременно и оборудовать специальными дорожными знаками, где несколько экипажей полиции одновременно будут проверять всех водителей.

Вместе с тем, согласно документу, полицейские должны проверять только состояние алкогольного опьянения, а в отношении других разновидностей опьянения — направлять в медучреждение.

Ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии предлагают установить в зависимости от уровня опьянения:

— от 0,2 до 0,5 промилле в выдыхаемом воздухе и/или крови — штраф 10 200 грн;

— более 0,5 до 1 промилле в выдыхаемом воздухе и/или крови или управление в состоянии наркотического или иного опьянения, или повторное управление в состоянии легкого опьянения — штраф 10 200 грн с лишением права управления на 1 год;

— более 1 до 2 промилле в выдыхаемом воздухе и/или крови или управление в состоянии наркотического или иного опьянения — штраф 20 400 грн с лишением права управления на 3 года;

— более 2 промилле в выдыхаемом воздухе и/или крови или отказ от прохождения осмотра на состояние опьянения или проверки на состояние опьянения — штраф 40 800 грн с лишением права управления на 3 года;

— повторное управление в состоянии опьянения в течение года — штраф 40 800 грн с лишением права управления на 3 года.

Источник: autodriving.net