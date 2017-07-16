Директор ЄБРР в Україні назвав "локомотив" для економіки країни

16.07.2017 07:31

Аграрний сектор України є локомотивом для активізації всього її економічного потенціалу. Про це заявив журналістам в місті Гола Пристань, де у п'ятницю урочисто відкрили збудований компанією "Нібулон" зерноперевантажувальний термінал, директор Європейського банку реконструкції та розвитку Шевкі Аджунер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сільське господарство є основним моментом для активізації всього економічного потенціалу України. І такі об'єкти, які збудувала компанія "Нібулон", власне, є найчудовішим відображенням потенціалу України як сільськогосподарської держави", - сказав Аджунер.

Він також зазначив, що ЄБРР підтримує і підтримуватиме надалі розвиток аграрної галузі України. "Ми завжди будемо тут (в Україні - ред.) для того, щоб надавати вам допомогу в майбутньому і підтримувати вас", - сказав директор ЄБРР в Україні.