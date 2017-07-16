ДОБКИН СООБЩИЛ О ТОМ, ЧТО ШВЕЙЦАРИЯ СНЯЛА С НЕГО МЕЖДУНАРОДНЫЕ САНКЦИИ

16.07.2017 16:50

Народный депутат Михаил Добкин сообщил о том, что Швейцария сняла с него международные санкции. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Кроме того, что депутат сообщил об отмене санкций, он также опубликовал фотографию официального документа и отметил, что снятие ограничений произошло в связи с тем, что Швейцария посчитала недостоверной информацию Генеральной прокуратуры Украины. Согласно документу, Добкин исключается из списка лиц, чьи активы будут заморожены.

"Как работают европейские адвокаты. Швейцария прекратила в отношении меня международные санкции. Причина - недостоверная информация ГПУ", - написал он.

Также стоит отметить, что Добкин намерен обжаловать свой приговор в апелляционной инстанции. Об этом он рассказал в своем интервью. Народный депутат отметил, что он с адвокатами намерен обжаловать приговор суда первой инстанции, так как убежден, что не является опасным человеком для государства. Кроме того, Добкин сообщил, что средства для внесения залога будет внесен за него однопартийцами.

"Насколько я понимаю, мои коллеги, за что я им благодарен, по своей инициативе приняли решение изыскать средства для залога и, я так понимаю, что на следующей неделе он будет заплачен" - сообщил народный депутат.

Источник: newsone.ua