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На Україну чекає нова військова загроза, – Машовець
Росія продовжує реалізовувати стратегічні плани щодо України. Зокрема, Кремль нарощує на кордонах ударні військові угруповання. Таку думку висловив військовий експерт Костянтин Машовець у своїй статті для видання «Фокус».
«У Білорусь вже вирушило нібито тренуватися 5000 російських «ихтамнетов» замість «запланованих» 3000, що теж не може не насторожувати», – вважає він. Експерт зазначив, що вже зараз у Білорусі зосереджено понад 23 тисячі російських військовослужбовців.
Також насторожує і те, що Росія задіяла 4126 залізничних вагонів для перевезення військ, хоча у попередні роки це було 50-125 вагонів загалом. Для порівняння: у 2015-му росіянам знадобилося 125 вагонів, а в 2016-му ще менше – 50. Куди, кого, що, а головне – навіщо Путін зібрався везти? – пише Машовець.
Окрім цього, на російсько-українському кордоні триває формування трьох мотострілкових дивізій та не менше п’яти окремих танкових і мотострілкових бригад. «Це відверто ударні з’єднання.
«У Криму несамовитий підполковник КДБ СРСР так само вирішив потеребити своє ядерне его – він активно відновлює місця складування і зберігання ядерних боєприпасів (об’єкт «Феодосія-13»)», – підкреслив військовий експерт.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, угроза
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