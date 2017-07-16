Порошенко завтра с рабочим визитом посетит Одесскую область

16.07.2017 20:30

Президент Украины Петр Порошенко завтра, 17 июля 2017 года, посетит с рабочим визитом Одесскую область. Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на пресс-службу Одесской облгосадминистрации.

"На понедельник, 17 июля, запланирован рабочий визит президента Украины Петра Порошенко в Одесскую область", - говорится в сообщении. Как отмечается, в рамках визита Порошенко посетит международный пункт пропуска Кучурган. Напомним, ранее сообщалось, что 17-19 июля 2017 года состоится государственный визит президента Украины Петра Порошенко в Грузию.

Программой визита предусмотрены встречи главы государства с президентом Грузии Гиорги Маргвелашвили, премьер-министром Грузии Гиорги Квирикашвили, председателем парламента Грузии Иракли Кобахидзе. Также, по данным Администрации президента, планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление стратегического сотрудничества между Украиной и Грузией.

Источник: rbc.ua