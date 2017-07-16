Стало известно, где в Украине живут самые богатые пенсионеры

16.07.2017 10:50

В Украине самые высокие пенсии получают граждане, живущие в Киеве, в среднем более 2,5 тыс. грн.

Это связано с тем, что при расчете пенсии учитывается размер зарплаты, а в столице уровень заработной платы традиционно высокими.

На втором месте по размеру пенсий — Донецкая область, где в среднем украинцы получают выплаты в размере более 2,1 тыс. грн.

Около 2 тыс. грн получают луганские пенсионеры, а средняя пенсия на уровне 1,6 тыс. грн фиксируется в Тернопольской, Закарпатской и Черновицкой областях.

При этом журналисты напоминают, что в Украине сейчас за зарплаты в 10 тыс. грн и 30 годами стажа можно получить пенсию меньше 2,3 тыс. грн (23% от зарплаты). После реформы размер выплат сократится до 1,7 тыс. грн (17% от зарплаты).

Источник: zerkalo.io