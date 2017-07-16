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"Укрзализныця" намерена запустить скоростные поезда из Днепра и Львова в Одессу

16.07.2017 20:17
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"Укрзализныця" намерена запустить скоростные поезда из Днепра и Львова в Одессу

ПАО "Укзализныця" планирует запустить скоростные поезда в Одессу из Днепра и Львова. Об этом сообщил глава правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун на своей странице в Facebook, сообщает "Экономическая правда".

"В перспективе, учитывая имеющийся подвижной состав, и за счет приобретения дополнительных межрегиональных двухсистемных электропоездов, планируем соединить скоростным железнодорожным сообщением областной промышленный центр Днепр с черноморским побережьем, городом Одессой. Это особенно актуально для перевозки пассажиров в период летних отпусков", - отметил Балчун.

Однако конкретных сроков руководитель Укрзализныци не назвал.

Что касается Львова, то его, по словам Балчуна, можно соединить скоростным движением с Одессой за счет уже имеющихся ресурсов.

"В планах - за счет удлинения существующего маршрута Киев-Львов в Одессу и Киев-Одесса во Львов по треугольнику Киев-Львов-Одесса-Киев соединить город Льва с Одессой", - отметил глава правления.

 



Теги: Донбасс, Одесса, Львов, Днепр, поезда
 
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