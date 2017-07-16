Видно из космоса: ученые вырастили впечатляющего Шевченко

16.07.2017 15:30

Украинские ученые вырастили портрет легендарного украинского поэта Тараса Шевченко, который видно с космоса.

Об этом передает "Укринформ" в своем Twitter-аккаунте.

"Украинские ученые вырастили портрет Шевченко из риса, который видно с космоса. Площадь изображения - 1370 квадратных метров", - сказано в сообщении.

Источник: obozrevatel.com