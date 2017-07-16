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Законопроект о новом формате АТО: СМИ узнали детали переговоров Украины с Западом
В Администрации президента Украины считают, что до конца текущего года придется принять закон о переформатировании АТО и реинтеграции ОРДЛО, в которые внесут существенные правки существенным правкам с учетом пожеланий США, Германия, Франция и, возможно, РФ.
Об этом пишет журналист Сергей Рахманин в своей статье для издания "Зеркало недели".
Он отметил, что спецпредставитель США по Украине Курт Уолкер намерен в ближайшее время посетить Россию для уточнения переговорных позиций Кремля в Минском процессе, а также в течении ближайших двух месяцев сформулировать пакет конкретных предложений.
По словам источников в СНБО и Верховной Раде, президент Украины Петр Порошенко упустил возможность принятия данного законопроекта парламентом в изначальном варианте, без редактирования его извне.
"Как это часто бывает, активизировать или окончательно похоронить процесс могут либо резкое военное обострение, либо новый социологический опрос, результаты которого лягут на стол кандидату на второй срок", - подытожил журналист.
Источник: facenews.ua
Теги: Украина, Донбасс, законопроект, Запад
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