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Дейдею пригадали минулі “подвиги”
Народний депутат України Євген Дейдей, який отримав у зоні АТО сумнівне поранення та відправився до лікарні на гелікоптері, має кримінальне минуле.
Як виявилось, до початку політичної кар’єри займався “гоп-стопом”. У 2012 році Суворовський районний суд Одеси засудив майбутнього нардепа до п’яти років в’язниці за розбійний напад разом з 24-річним Олексієм Ляховольським, пише Політека.
Однак після початку бойових дій на Донбасі у вересні 2014 року за сприянням голови МВС Арсена Авакова з картотеки вилучили інформацію про затримання, притягнення до кримінальної відповідальності і засудження Дейдея.
За матеріалами справи п’ятирічної давнини відомо, що озброєний мисливською рушницею (без прав на неї) Дейдей та Ляховольський напали на двох перехожих (чоловіка та жінку) в Одесі, побили їх та відібрали гроші та мобільні телефони.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Одесса, АТО, нардеп
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