Дейдею пригадали минулі “подвиги”

17.07.2017 22:00

Народний депутат України Євген Дейдей, який отримав у зоні АТО сумнівне поранення та відправився до лікарні на гелікоптері, має кримінальне минуле.

Як виявилось, до початку політичної кар’єри займався “гоп-стопом”. У 2012 році Суворовський районний суд Одеси засудив майбутнього нардепа до п’яти років в’язниці за розбійний напад разом з 24-річним Олексієм Ляховольським, пише Політека.

Однак після початку бойових дій на Донбасі у вересні 2014 року за сприянням голови МВС Арсена Авакова з картотеки вилучили інформацію про затримання, притягнення до кримінальної відповідальності і засудження Дейдея.

За матеріалами справи п’ятирічної давнини відомо, що озброєний мисливською рушницею (без прав на неї) Дейдей та Ляховольський напали на двох перехожих (чоловіка та жінку) в Одесі, побили їх та відібрали гроші та мобільні телефони.

Источник: http://from-ua.com