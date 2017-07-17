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Дипломат: за сутки до теракта РФ вдруг закрыла свое воздушное пространство – этим все сказано
17 июля исполняется третья годовщина с момента катастрофы «Боинга-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам - Куала-Лумпур и был сбит в небе над Донбассом. Как отметил в эфире «Громадського радио» украинский дипломат Богдан Яременко, главное, что в первые минуты, часы и дни после катастрофы Украина повела себя правильно, показала открытость для любых международных следственных действий, открытость в предоставлении информации. И это позволило снять большинство вопросов, которые ставили Украине.
Дипломат отмечает, что серьезным есть только одно замечание-упрек в нашу страну – это незакрытое воздушное пространство, но и на него есть контраргументы. Например, почему россияне за сутки до теракта вдруг закрыли свое воздушное пространство? Что это за совпадение такое? Не имея никаких ограничений с украинской стороны на пролеты, они установили ограничения для полетов гражданских судов на высоте 16,5 км.
Яременко отметил, что Украина действительно могла бы предположить, что на территории, которую она не контролирует, разворачиваются какие-то средства противовоздушной обороны, которые могут поражать на огромной высоте. Тем не менее, международная практика такова, что в мире существует огромное количество конфликтов. Следователи проанализировали все эти конфликты, и оказалось, что ни над одной из этих конфликтных зон не запрещены полеты.
Источник: http://replyua.net
Теги: Украина, Россия, Донбасс, теракт, авиакатастрофа
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