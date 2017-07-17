Евросоюз примет участие в реформировании газового рынка Украины

17.07.2017 14:45

Евросоюз и Украина реализуют совместный проект, целью которого является разработка стратегии использования украинских подземных газохранилищ.



Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу «Нафтогаза», проект будет реализован консорциумом, куда входят CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, международная юридическая фирма, и Storengy, оператор ПХГ во Франции. «Этот проект позволит нам привлечь лучших консультантов к разработке оптимальной стратегии для уникальной инфраструктуры хранения газа в Украине», заявил Андрей Коболев, глава Нафтогаза. Проект также позволит спрогнозировать спрос на услуги по хранению природного газа на ближайшие двадцать лет.



Кроме того, будут тщательно изучены возможности Украины на рынке подземных хранилищ газа. После результатов этого исследования специалисты разработают стратегические сценарии для максимально выгодного использования украинских подземных хранилищ. Команда проекта сделает технический аудит каждого объекта, проанализирует действующую законодательную базу и подготовит изменения в законодательство.