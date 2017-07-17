- Как привлечь деньги: советы от ясновидящей09:20
- В Африке затонуло судно с учениками — известно о десятках погибших09:10
- Гройсман анонсував реформування Кабміну08:51
- Стало известно, к чему «приговорят» Розенблата и Полякова08:36
- Газовый бунт: бюрократы придумали новый метод выкачки денег (видео)08:10
- БАХМУТЧАНКА РОДИЛА СЫНА В ПОЛЕ07:20
- В понедельник откроется новый пропускной пункт на границе Украины с Молдовой21:30
- Австрийцы могут построить канатную дорогу в Киеве21:11
- Глава российского ВТБ обвинил Украину в стремлении "умертвить" банк20:51
- Порошенко завтра с рабочим визитом посетит Одесскую область 20:30
Газовый бунт: бюрократы придумали новый метод выкачки денег (видео)
В Киеве от газа отключили целый микрорайон Совки
Об этом говорится в сюжете одного из украинских телеканалов.
Авторы ролика отмечают, в основном в Совках живут пенсионеры, которые систематически оплачивают коммуналку и не имеют долгов. Но 4 июля район оставили без газа. Выключили около 600 домов. Если собственники не открывали, то рабочие газовой службы перелезали через заборы частных домов.
Большинству жителей района газовики опломбировали котлы и колонки. В 140 домов газ не вернули вообще. В большинстве включили только газовые плиты, запломбировав котлы и колонки для подогрева воды.
Причиной газового коллапса стало новое газовое оборудование, которое не согласовали с газовой службой. Проектные документы на газоотвод в районе писались в 1970-х. Газовые котлы, колонки и плиты, которые были вписаны в проектную документацию, с того времени несколько раз поменяли. Большинство людей никогда не считали нужным вносить изменения в старые бумаги. Теперь бюрократы этим воспользовались.
Представители «Киевгаза» уже заявили, что подключат только то оборудование, которое записано в проектной документации. В сюжете отмечается, что теперь людей заставляют оформлять разрешительные документы на каждый несогласованный газовый прибор. Для большинства местных эти документы стоят больше, чем их доход за полгода – от 3 до 23 тыс. грн.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на ТСН
Теги: Украина, Донбасс, Киев, газ, отключение
- Газовая игра: взгляд из-за бугра
- Информационная война: в столице за ложь отключили российские телеканалы (ВИДЕО)
- Янукович на Форуме в Донецке заявил о пересмотре газовых соглашений с Россией
- Россия предложила скидку на газ в размере $24,6
- По-соседски: Россия подтвердила все газовые договоры с Украиной
- Россия жёстко требует оплаты за газ: "Не будете платить - отключим газ" (ВИДЕО)
- БАХМУТЧАНКА РОДИЛА СЫНА В ПОЛЕ07:20
- В Мариуполе за минимальные долги по «коммуналке» лишают субсидии22:34
- Мужчина пытался «купить» пограничников на КПВВ «Марьинка»22:11
- В Покровске начался первый этап многомиллионной реконструкции парка «Юбилейный»21:50
- В Донецкой области задержан боевик-авантюрист18:30
- Бойовики не пустили спостерігачів до населеного пункту Сєдове18:10
- В Мариуполе предлагают ввести лимит на количество пивных ларьков17:53
- В окупований Донецьк прибула комісія російського Генштабу , - розвідка16:10
- В Луганской области бастуют шахтеры 15:54
- В «ДНР» похвастались открытием нового вуза15:06
- Как привлечь деньги: советы от ясновидящей09:20
- В Африке затонуло судно с учениками — известно о десятках погибших09:10
- Гройсман анонсував реформування Кабміну08:51
- Стало известно, к чему «приговорят» Розенблата и Полякова08:36
- В Кишиневе ребенок заговорил в первый же день после рождения!08:20
- Газовый бунт: бюрократы придумали новый метод выкачки денег (видео)08:10
- Обрезать волосы – значит ослабить свою энергетику07:55
- Чего боятся разные Знаки Зодиака07:40
- БАХМУТЧАНКА РОДИЛА СЫНА В ПОЛЕ07:20
- Крутое пике Трампа: лидер США назвал виновных07:05
- Обрезать волосы – значит ослабить свою энергетику07:55
- Чего боятся разные Знаки Зодиака07:40
- Яку косметику брати на відпочинок11:49
- 6 симптомів, які вказують на проблеми з нирками11:30
- Рабська праця на Донбасі: сепаратисти перетворили колонії на трудові табори09:53
- Продукты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний21:58
- Какое мясо хуже всего переваривается20:30
- Советы по исполнению мечты для каждого знака Зодиака18:40
- Как выгодно заказать полиэтиленовые пакеты и упаковку для бизнеса15:35
- Яєчний жовток - відмінні ліки для волосся10:42
- «З бідного по нитці» - Кабмін буде збирати по 100 грн з кожного українця
- Право на пенсию для переселенцев хотят закрепить законодательно
- Война на Донбассе: появились хорошие новости
- Как будут освобождать Донбасс
- Абонплата на газ: кому и сколько придется платить
- Боевики выжгли огнем украинский курорт.
- Источники назвали причины отказа Порошенко от принятия закона по деоккупации Донбасса
- В центр Киева вошла военная техника
- В Украине готовят новые жесткие правила для интернета
- Украинцам предложили уникальные условия для работы за границей