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Гройсман: Аэропорт «Гостомель» станет базовым для лоукостов в Украине
Также премьер подтвердил необходимость восстановления и завершения переговоров с ирландским лоукостом Ryanair.
Правительство Украины намерено в течение года сделать аэропорт "Гостомель", который сейчас является базой для самолетов авиастроительной компании "Антонов" и авиакомпании "Авиалинии Антонова", украинской авиаплощадкой для лоукостов.
Об этом сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на результаты заседания специальной комиссии по вопросам развития авиасообщения и переговоров с лоукост-перевозчиками при участии премьер-министра Владимира Гройсмана, передает УНИАН.
"Мы сейчас должны принять решение, которое позволит нам решить сразу несколько вопросов, среди которых - отмена любых монополий в "Борисполе", привлечение новых авиаперевозчиков и снижение стоимости билетов для наших пассажиров", - сказал премьер.
Согласно сообщению, по результатам заседания его участники решили продолжить политику активного привлечения лоукостов в Украину - и не одной компании, а нескольких, проработать в качестве временного решения предоставление условий для лоукостов в аэропортах "Борисполь" или "Киев" (Жуляны) сроком на один год, а за это время превратить аэропорт "Гостомель" в аэропорт для лоукост-перевозчиков.
Кроме того, условием привлечения лоукостов должно стать вхождение перевозчиков в региональные аэропорты Украины.
"Мы выступаем за единые правила привлечения авиакомпаний, в том числе для лоукостов. При этом у нас есть разные аэропорты, есть аэропортовые терминалы. Поэтому нужна программа и новые правила привлечения авиаперевозчиков", - подчеркнул премьер.
При этом Гройсман подтвердил необходимость восстановления и завершения переговоров с ирландским лоукостом Ryanair и поручил Министерству инфраструктуры проинформировать другие авиакомпании об условиях привлечения перевозчиков в Украине.
Как сообщалось ранее, 10 июля ирландская авиакомпания Ryanair заявила об уходе из Украины из-за несоблюдения должностными лицами аэропорта "Борисполь" ранее достигнутого соглашения с Министерством инфраструктуры Украины, в связи с чем будут отмены четыре новые маршрута из Киева и семь - из Львова.
Руководитель аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что пока не подписывал договор о сотрудничестве с Ryanair и считает целесообразным обслуживать лоукост-авиакомпании в международном аэропорту "Антонов", расположенном вблизи Гостомеля, а не на территории аэропорта "Борисполь".
По словам Рябикина, в случае подписания контракта с Ryanair "Борисполь" ежегодно будет недополучать 2 миллиарда гривень. Он назвал договор с Ryanair финансово невыгодным для предприятия и отказался подписывать его, пока не будут учтены требования аэропорта.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, аэропорт, Гройсман
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