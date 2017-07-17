Как привлечь деньги: советы от ясновидящей

17.07.2017 09:20

Для того, чтобы правильно выстроить отношения с деньгами, нужно понять их природу.

А здесь все просто – это материализованная энергия, пишут dni.ru.

"Если мы понимаем, что это энергия, то нам проще направлять ее в отношении себя. Любая энергия, если вы хотите правильно выстроить с ней отношения, требует осознания, понимания и принятия. Если мы принимаем ее как чистую, божественную, светлую, тогда она намного проще возвращается к нам, если же как ущербную, стыдную, грязную – то никогда не дождемся, что эта энергия принесет нам пользу", – рассказала Dni.Ru ясновидящая, таролог Марианна Абравитова.

По ее словам, если человек любит и уважает природу денег, то может грамотно выстраивать с ними "отношения". Марианна привела в пример известную традицию, согласно которой передавать деньги из рук в руки не принято, лучше положить их на стол. Но, оказывается, так действовать как раз нельзя: деньги можно и нужно брать/отдавать в руки, чтобы не отсекать от себя денежную энергию.

"Такая маленькая хитрость, как, например, покупка большого или красного кошелька, вряд ли как-то повлияет на расширение денежного канала. Работать нужно именно над своим отношением к материальным благам. Очень действенной может быть следующая практика: каждый из нас привык всегда рассчитывать на свой доход и планировать траты исходя из этой конкретной цифры. Попробуйте мысленно представить себе сумму немного больше вашего заработка и планируйте расходы в соответствии с этой суммой – это поспособствует притоку денег, – советует таролог. – Таким образом вы мысленно концентрируете энергию и направляете ее на покупку мечты, практически делаете заявку и отправляете ее во Вселенную. Нужно просто представлять заработанную сумму, расходовать ее, и делать так каждый раз до достижения результата. Далее планку можно повышать".

Но самое главное, по словам ясновидящей, помнить о Десятине. "Сколько вы бы ни заработали, нужно отдать десятую часть. Если этого не делать, деньги все равно уйдут: вы либо что-то потеряете, либо что-то сломается. Это закон вселенной. Если по-хорошему не отдать – все равно "заберут". Так что лучше самим потратить деньги на благое дело", – сказала Абравитова.

Источник: http://from-ua.com