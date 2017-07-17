Клієнтам банку «Хрещатик» відновили виплати

17.07.2017 19:30

З 17 липня до 28 серпня Фонд гарантування вкладів буде проводити виплати коштів вкладникам ліквідованого ПАТ «КБ «Хрещатик».

Як інформує replyua.net, про це повідомляє прес-служба Фонду. Для отримання відшкодування вкладникам «Хрещатика» потрібно звертатися з паспортом та ідентифікаційним номером в відділення банку-агента Фонду - ВАТ «ПУМБ». Виплати вкладникам здійснюються в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення банку з ринку, але не більше 200 тисяч гривень.



Для отримання коштів на підставі свідоцтва про право на спадщину спадкоємцям спочатку необхідно надати до Фонду гарантування копії паспорта та ідентифікаційного коду, а також нотаріально завірену копію свідоцтва про право на спадщину.



Раніше столична прокуратура повідомила, що службовців банку «Хрещатик» викрили в розкраданні депозитів на суму понад 81 мільйони гривень. «Встановлено, що службові особи банку, діючи в складі організованої злочинної групи, протягом лютого 2010 року - березня 2014 років шляхом підробки депозитних договорів та документів на видачу готівки заволоділи грошовими коштами 54 вкладників на загальну суму понад 81 мільйони гривень», - зазначалося у повідомленні відомства.