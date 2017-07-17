- Украинцы определили судьбу Донбасса: неожиданные результаты опроса15:00
- Евросоюз примет участие в реформировании газового рынка Украины14:45
- В Ровно решили импортозаместить джинсы14:30
- У крымчан возникла еще одна серьезная проблема14:10
- Крах Украины: Тука озвучил печальный прогноз13:55
- Экс-министр экономики: К Украине применяют не «план Маршалла», а «план Моргентау»13:45
- Массовое выселение: кого и почему лишают квартир в Крыму13:35
- Синоптики прогнозируют потепление 17 июля13:15
- Стало известно, куда и зачем улетел Порошенко12:58
- В Мариуполе задержан "минер" заводов12:05
Крах Украины: Тука озвучил печальный прогноз
С такой экономической ситуацией, как сейчас в Украине, ни одно государство не сможет существовать
Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
«Если верить последним отчетам, то теневой бюджет в государстве сопоставим по величине с государственным бюджетом. Ни одно государство – ни одно, подчеркиваю! – в таком режиме существовать не может. И фактически речь идет о том, что или клептократы доконают государство, и оно прекратит свое существование, или государство доконает клептократов», — заявил он.
При этом Тука выразил надежду, что с клептократами все же удасться справиться.
«Хочется верить, что все-таки с этой клептократической плесенью мы справимся. Хотя это очень трудная задача. Подавляющее большинство этих «борцунов», которые говорят, что за один день всех поборют, или тот самый Рабинович с его «я за год все вам покажу» – по меньшей мере, это просто несерьезно. Это дилетантство. А может и просто промывание мозгов – и не более», — добавил политик.
Как сообщалось, согласно исследованию международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров, объем теневой экономики в Украине составляет 1 трлн 95,3 млрд гривен или 45,96% от прошлогоднего ВВП страны, который составляет 2,38 трлн гривен.
Напомним, народный депутат от БПП Сергей Лещенко объяснил, как президент Украины Петр Порошенко наживается на государственных предприятиях страны.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Апостроф».
Теги: экономика, Украина, Донбасс, прогноз
- Экономическая правда Евромайдана: сколько он стоит и как на нём наживаются
- Политолог: "Возвращение Донбасса срочно любой ценой - не нужно"
- Депутаты "Свободы" требуют урезать субвенцию Донбассу
- Что ждет украинцев в 2009 году
- Янукович и Медведев в Донецке поговорят о газе
- Ефремов: "Чернобыльцев" с высокими пенсиями можно приземлить уголовными делами
- Украинцы определили судьбу Донбасса: неожиданные результаты опроса15:00
- В Мариуполе задержан "минер" заводов12:05
- НА КПВВ «МАРЬИНКА» ВЧЕРА ПРИБЫЛ РАНЕННЫЙ МУЖЧИНА10:57
- Бойовики повідомили про завершення власного розслідування катастрофи МН1710:45
- За минулу добу один боєць ЗСУ отримав поранення10:16
- БАХМУТЧАНКА РОДИЛА СЫНА В ПОЛЕ07:20
- В Мариуполе за минимальные долги по «коммуналке» лишают субсидии22:34
- Мужчина пытался «купить» пограничников на КПВВ «Марьинка»22:11
- В Покровске начался первый этап многомиллионной реконструкции парка «Юбилейный»21:50
- В Донецкой области задержан боевик-авантюрист18:30
- Украинцы определили судьбу Донбасса: неожиданные результаты опроса15:00
- Евросоюз примет участие в реформировании газового рынка Украины14:45
- В Ровно решили импортозаместить джинсы14:30
- «Богдан Моторс» разработал газовый автобус14:20
- У крымчан возникла еще одна серьезная проблема14:10
- Крах Украины: Тука озвучил печальный прогноз13:55
- Экс-министр экономики: К Украине применяют не «план Маршалла», а «план Моргентау»13:45
- Массовое выселение: кого и почему лишают квартир в Крыму13:35
- Доктор Кто впервые станет женщиной13:25
- Синоптики прогнозируют потепление 17 июля13:15
- Судьба актрисы Блистательная Ада обнимает воинов, как мама09:40
- Обрезать волосы – значит ослабить свою энергетику07:55
- Чего боятся разные Знаки Зодиака07:40
- Яку косметику брати на відпочинок11:49
- 6 симптомів, які вказують на проблеми з нирками11:30
- Рабська праця на Донбасі: сепаратисти перетворили колонії на трудові табори09:53
- Продукты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний21:58
- Какое мясо хуже всего переваривается20:30
- Советы по исполнению мечты для каждого знака Зодиака18:40
- Как выгодно заказать полиэтиленовые пакеты и упаковку для бизнеса15:35
- «З бідного по нитці» - Кабмін буде збирати по 100 грн з кожного українця
- Право на пенсию для переселенцев хотят закрепить законодательно
- Война на Донбассе: появились хорошие новости
- Абонплата на газ: кому и сколько придется платить
- Как будут освобождать Донбасс
- Боевики выжгли огнем украинский курорт.
- Источники назвали причины отказа Порошенко от принятия закона по деоккупации Донбасса
- В центр Киева вошла военная техника
- Крах Украины: Тука озвучил печальный прогноз
- В Украине готовят новые жесткие правила для интернета