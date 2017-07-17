Луганчане рассказали о жизни рука об руку с бойцами АТО (видео)

17.07.2017 16:44

В зоне АТО под звуки вражеских обстрелов украинские военные пытаются не только выжить сами и выбить наемников, но и помочь мирному населению

Об особенностях отношений военных и мирных жителей на Лугащине говорится в сюжете, опубликованом на канале «Военное телевидение Украины» в YouTube.

Бойцы АТО и местные жители привыкли помогать друг другу.

«Пришли наши военные. Совместно с фермерами сделали нам большую буржуйку. На любой праздник не мерзнем, а сидим в тепле. Только хорошие отношения у нас, с того времени, как они появились», — рассказывает глава одного из местных сельсоветов Галина Николаевна.

Таким образом наши герои благодарят за доброту, с которой приняли их местные жители, ведь именно на их плечах сначала было много забот. Люди обеспечивали чем могли, хотя сами вынуждены жить в весьма нелегких условиях, в опасной близости от линии соприкосновения.

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Источник: https://politeka.net с ссылкой на «Знай.ua».