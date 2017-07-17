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ОЗВУЧЕНЫ ЛЕТНИЕ ТАРИФЫ НА ОТОПЛЕНИЕ В УКРАИНЕ
Согласно меморандуму с МВФ, нововведение должны принять до конца июля.
«Мы будем применять тарифы на доставку газа и отопления на основе мощности, что позволит распределить некоторую часть стоимости на летние месяцы», —говорится в меморандуме.
В документе значиться, что нововведение должны принять до конца июля.
Введение тарифа «на доставку отопления» фактически означает, что тариф поделят на две составляющих: непосредственная стоимость тепла и абонплата на содержание инфраструктуры. Первую составляющую придется платить только в отопительный сезон, а абонплату — круглый год.
Член Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Руслан Машляковский пояснил, что установление таких тарифов на центральное отопление может быть исключительно инициативой компании-поставщика тепла.
Как информировал департамент теплоснабжения НКРЭКУ, компания-поставщик должна согласовать решение о введение абонплаты с местной властью, провести обсуждения и только после этого — направить свои расчеты в комиссию. В НКРЭКУ расчеты проверят и примут решение, утверждать ли данный тариф
Абонплата на отопление уже есть в Ивано-Франковске, Мелитополе, Днепрорудном, Львове, Виннице. Так, в отопительный сезон жители Львова платят 1266,5 гривни за каждый использованный гигакалорий тепла. 53,4 гривни от этой суммы — стоимость абонплаты. В неотопительный сезон, например, летом, за отопление приходится платить всего 26,3 гривни абонплаты.
«Структура одноставочного и двухставочного тарифов содержит одни составляющие расходов, что включаются в полную себестоимость услуги. Отличие состоит в форме расчетов за тепло. Один и тот же объем расходов покрывается либо в отопительный сезон — одноставочный тариф, либо распределяется на весь год — двухставочный тариф», — поясняет Руслан Машляковский.
Стоимость оплаты может колебаться от 20 до 100 гривен, зависимо от предприятия-поставщика. Если двухставочный тариф все-таки введут до конца июля, то за отопление придется платить круглый год, однако зимой суммы в платежках могут снизиться, а августе и сентябре нужно будет платить до 100 гривень абонплаты.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, отопление, лето, тарифы
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