Самый большой "паровоз" из людей: в Одессе установили рекорд Украины

17.07.2017 22:43

Рекорд посвятили 137-летию запуска первого парового трамвая в Одессе

В Одессе на Думской площади зарегистрировали новый рекорд — "Самый длинный паровозик, составленный из людей". Достижение фиксировали представители Книги рекордов Украины.

"Для установления рекорда необходимо собрать минимум 137 участников", — зазывала ведущая мероприятия. В итоге организаторам удалось привлечь к флешмобу в несколько раз больше людей, которые выстроились в 18 колонн, состоящих не менее чем из 10 человек и символизирующих вагоны. После этого живые вагончики объединились в паровозик, который под аккомпанемент духового оркестра станцевал еврейский танец "7:40". В пляс пустились и взрослые, и детвора. В общей сложности во флешмобе приняли участие 226 человек.

В завершение флешмоба паровозик проследовал по Приморскому бульвару до Потемкинской лестницы, где участники сделали совместное фото. Рекорд посвятили 137-летию запуска первого парового трамвая в Одессе.

Источник: http://www.segodnya.ua