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Тысячи украинцев попадут в базу «Миротворца»: раскрыта причина
В Украине развернулась борьба против службы такси с «российскими корнями»
В частности, активисты начали «охоту» на водителей и пассажиров службы «Яндекс. Такси». Как сообщается, водителям устраивают ловушки «на живца», а пассажирам сервиса грозят внесением в базу «Миротворца».
О старте кампании против «Яндекс. Такси» на днях сообщил известный волонтер Роман Доник. На видео, опубликованном им, активисты вызывают авто этого сервиса и сообщают водителю, что его работа противоречит указу президента о санкциях против российских компаний.
Так в одном из случаев водителя сервиса отвезли в районное отделение полиции, а в другом к таксисту вызвали патрульных, которые брали с водителя объяснения по поводу работы без символа перевозчика, лицензии и договоров.
«Сейчас устанавливают личности тех, кто катался на «Яндекс. Такси». Разрабатывается формат, при котором, возможно, все пользователи сервиса будут попадать в базу «Миротворца», — сообщил Доник.
Отметим, что в настоящее время, несмотря на блокировку сервисов «Яндекса» на территории Украины, прлиожение для вызова такси можно скачать без проблем. Также, в Днепре служба работает без каких-либо обходов через VPN, а в Киеве для работы приложения необходимо обходить блокировку.
«Подобные общественные кампании против «Яндекс. Такси» были и во Львове. Еще зимой, когда сервис только заходил в Украину. Сейчас «Яндекс. Такси» во Львове практически нет, — пояснил глава Свободного профсоюза «Автомобилист Украины» Сергей Кабанов.
Напомним, 16 мая глава государства Петр Порошенко запретил ряд российских сайтов, в том числе соцсети «ВКонтакте» и «Однокласники».
Как ранее сообщала Politeka, вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала шаг, который должен следовать за запретом в Украине российских соцсетей.
Также, стало известно, сколько украинцев одобрили президентский запрет на российские социальные сети.
Ранее в СБУ заявили, что для управления доменными именами используются почтовые сервисы санкционных российских компаний Яндекс и Mail.ru
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Vesti-ukr
Теги: Украина, Донбасс, такси, миротворец
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