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Архив - Украина

У крымчан возникла еще одна серьезная проблема

17.07.2017 14:10
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Всем жителям аннексированного Крыма, получившим российские паспорта, страны Евросоюза отказывают в выдаче шенгенской визы. Как информирует replyua.net со ссылкой на Delfi, об этом говорится в ответе на запрос Яны Тоом, депутата Европарламента, Федерике Могерини, главе европейской дипломатии.

«Более 90 процентов крымчан получили российское гражданство после событий 2014 года, учитывая, что де-факто полуостров находится под эффективным контролем России. Эти лица не могут получать шенгенские визы в посольствах, работающих в Киеве, в связи с отсутствием всех необходимых документов», отметила евродепутат. По словам Тоом, у подавляющего большинства крымчан больше нет украинских паспортов, и даже поездку в Киев им осуществить очень сложно – у полуострова больше нет нормального транспортного сообщения с материковой Украиной. 

«В сложившейся ситуации можно было бы использовать исторический опыт политики непризнания. Например, в советское время жители стран Балтии все же получали западные визы», подчеркнула депутат. 



Теги: Украина, Донбасс, Крым, Шенгенская виза, проблема
 
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