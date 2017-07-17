- У Лукашенко предупредили, что в Украине произойдет в конце июля 06:41
- Самый большой "паровоз" из людей: в Одессе установили рекорд Украины22:43
- Дейдею пригадали минулі “подвиги”22:00
- Під Києвом знову горіла нафтобаза21:39
- Украина одержала новую газовую победу21:00
- Вместо московских «Глория Джинс» в Украине теперь будут итальянские Vogue20:45
- Украина готова способствовать восстановлению территориальной целостности и суверенитету Молдовы20:03
- АЧС вернулась в Харьковскую область19:45
- Клієнтам банку «Хрещатик» відновили виплати19:30
- Украинцев хотят штрафовать за окурки и плевки на улице19:05
Вместо московских «Глория Джинс» в Украине теперь будут итальянские Vogue
Украинский блогер и политолог Алексей Голобуцкий в своем блоге пишет о том, что Ровенский льнокомбинат заявил, что из Италии ему поставили оборудование для пошива и обработки джинсов.
Джинсы будут шить украинские дизайнеры – одобренные Vogue, как модный тренд. Оборудование смонтируют в кратчайшие сроки, после чего запустят производство. Политолог пишет, что все это происходит на фоне того, что совсем недавно активисты устроили акцию протеста под магазином «Глория Джинс» в Киеве, который, как известно, есть официальным представителем московского бренда джинсовой одежды «Глория Джинс».
По словам политолога, выходит, что Ровенский льнокомбинат подоспел очень вовремя. Теперь главное – чтобы СБУ и остальные госструктуры успели ко времени запуска первой ровенской коллекции запретить в Украине «Глория Джинс» со всеми их скидками и магазинами.
«Вообще – потрясающая синхронность! Ведь любители «русского мира» так любят упрекать патриотов по любому поводу: «Вы свое предложите качеством лучше, а не запрещайте российское!». А тут практически одновременно! В общем, ждем волынских джинсов и мотивируем СБУ к быстрой и эффективной работе с пособниками террористов!», – резюмировал Голобуцкий.
Источник: http://replyua.net
Теги: Украина, Донбасс, Италия, бренд, одежда, джинсы
- Чемпионат мира по хоккею в Донецке. Украинцы уступили итальянцам
- За право проведения матча Украина-Италия сражаются Донецк и Днепропетровск
- Агент Мхитаряна хочет увезти его в Италию
- В Италии арестовали семерых украинских болельщиков
- Чигринский прибыл в сборную, несмотря на травму
- Марко Матерацци: "Я болею за "Шахтер"!"
- В ОБСЕ сообщили о новых проблемах с боевиками на Донбассе18:50
- ЖИТЕЛЬНИЦА КОНСТАНТИНОВКИ НАПОИЛА ПУТНИКОВ ВОДОЙ И ЛИШИЛАСЬ ВСЕХ СБЕРЕЖЕНИЙ18:38
- У Донецкого аэропорта неспокойно: идут ожесточенные бои (видео)18:26
- Как судят сепаратистов «ЛНР»: названо самое загадочное дело17:30
- Луганчане рассказали о жизни рука об руку с бойцами АТО (видео)16:44
- Війна на Донбасі: названо головних спонсорів15:58
- Взрыв в Гнутово: взлетел на воздух трактор, есть пострадавшие15:15
- Украинцы определили судьбу Донбасса: неожиданные результаты опроса15:00
- В Мариуполе задержан "минер" заводов12:05
- НА КПВВ «МАРЬИНКА» ВЧЕРА ПРИБЫЛ РАНЕННЫЙ МУЖЧИНА10:57
- У Лукашенко предупредили, что в Украине произойдет в конце июля 06:41
- Самый большой "паровоз" из людей: в Одессе установили рекорд Украины22:43
- Як позбутись мішків під очима?22:18
- Дейдею пригадали минулі “подвиги”22:00
- Голландия сделает все, чтобы наказать виновных в катастрофе MH17 – глава МИД Нидерландов21:47
- Під Києвом знову горіла нафтобаза21:39
- У російському посольстві прогриміли вибухи: є постраждалі21:20
- Украина одержала новую газовую победу21:00
- Вместо московских «Глория Джинс» в Украине теперь будут итальянские Vogue20:45
- Три причини пити щодня воду з лимоном20:31
- Як позбутись мішків під очима?22:18
- Три причини пити щодня воду з лимоном20:31
- Як позбутись зубного болю без лікаря?17:15
- Что поможет избавиться от сонливости16:57
- Судьба актрисы Блистательная Ада обнимает воинов, как мама09:40
- Обрезать волосы – значит ослабить свою энергетику07:55
- Чего боятся разные Знаки Зодиака07:40
- Яку косметику брати на відпочинок11:49
- 6 симптомів, які вказують на проблеми з нирками11:30
- Рабська праця на Донбасі: сепаратисти перетворили колонії на трудові табори09:53
- «З бідного по нитці» - Кабмін буде збирати по 100 грн з кожного українця
- В Кишиневе ребенок заговорил в первый же день после рождения!
- Право на пенсию для переселенцев хотят закрепить законодательно
- Крах Украины: Тука озвучил печальный прогноз
- Абонплата на газ: кому и сколько придется платить
- Боевики выжгли огнем украинский курорт.
- Источники назвали причины отказа Порошенко от принятия закона по деоккупации Донбасса
- Украинцы определили судьбу Донбасса: неожиданные результаты опроса
- У Донецкого аэропорта неспокойно: идут ожесточенные бои (видео)
- Всплыли скандальные подробности о раненом Дейдее