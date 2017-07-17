Вместо московских «Глория Джинс» в Украине теперь будут итальянские Vogue

17.07.2017 20:45

Украинский блогер и политолог Алексей Голобуцкий в своем блоге пишет о том, что Ровенский льнокомбинат заявил, что из Италии ему поставили оборудование для пошива и обработки джинсов.

Джинсы будут шить украинские дизайнеры – одобренные Vogue, как модный тренд. Оборудование смонтируют в кратчайшие сроки, после чего запустят производство. Политолог пишет, что все это происходит на фоне того, что совсем недавно активисты устроили акцию протеста под магазином «Глория Джинс» в Киеве, который, как известно, есть официальным представителем московского бренда джинсовой одежды «Глория Джинс».



По словам политолога, выходит, что Ровенский льнокомбинат подоспел очень вовремя. Теперь главное – чтобы СБУ и остальные госструктуры успели ко времени запуска первой ровенской коллекции запретить в Украине «Глория Джинс» со всеми их скидками и магазинами.



«Вообще – потрясающая синхронность! Ведь любители «русского мира» так любят упрекать патриотов по любому поводу: «Вы свое предложите качеством лучше, а не запрещайте российское!». А тут практически одновременно! В общем, ждем волынских джинсов и мотивируем СБУ к быстрой и эффективной работе с пособниками террористов!», – резюмировал Голобуцкий.

Источник: http://replyua.net