Вночі до Криму завезли ще три турбіни Siemens

17.07.2017 18:00

На територію окупованого півострова Крим завезли ще дві газові турбіни Siemens. Фотографії перевезення обладнання опублікувало місцеве видання «Примечания», інформує replyua.net.

На фото видно кілька прихованих брезентом циліндричних предметів, за габаритами і формою вони нагадують турбіни Siemens.



До цього було відомо, що на станціях в окупованому Криму планують встановити турбіни німецького концерну Siemens. При цьому на території окупованого Криму вже знаходиться мінімум чотири турбіни. Для будівництва ТЕС під Сімферополем і Севастополем, про будівництво яких раніше повідомляла окупаційна адміністрація Криму, досить чотирьох агрегатів. Дві нові турбіни, які завезли в ніч на 16 липня, можуть бути спрямовані на ТЕС, яку побудують під Саками.



Нагадаємо, що 13 липня в порту Феодосії у включеному Криму журналісти агенства Reuters зафіксували ще дві газові турбіни, схожі на скандальні турбіни Siemens. Відповідна інформація і фотографії розміщені на сайті агентства. «У Reuters немає незалежного підтвердження, що обладнання на доці було турбінами Siemens. Воно складалося з чотирьох циліндричних предметів довжиною кілька метрів і було вкрите синіми і сірими брезентами. Їх розміри і форма відповідають загальнодоступним фотографіям газотурбінних систем Siemens, кожна з яких складається з двох основних компонентів: самої турбіни і генератора », - йдеться в повідомленні.