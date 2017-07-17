- У Донецкого аэропорта неспокойно: идут ожесточенные бои (видео)18:26
- Гройсман: Аэропорт «Гостомель» станет базовым для лоукостов в Украине18:10
- Вночі до Криму завезли ще три турбіни Siemens18:00
- Как судят сепаратистов «ЛНР»: названо самое загадочное дело17:30
- Луганчане рассказали о жизни рука об руку с бойцами АТО (видео)16:44
- В Беларуси покажут российский фильм об аннексии Крыма, Украина возмущена16:15
- Війна на Донбасі: названо головних спонсорів15:58
- Дипломат: за сутки до теракта РФ вдруг закрыла свое воздушное пространство – этим все сказано15:45
- ОЗВУЧЕНЫ ЛЕТНИЕ ТАРИФЫ НА ОТОПЛЕНИЕ В УКРАИНЕ15:31
- Взрыв в Гнутово: взлетел на воздух трактор, есть пострадавшие15:15
Вночі до Криму завезли ще три турбіни Siemens
На територію окупованого півострова Крим завезли ще дві газові турбіни Siemens. Фотографії перевезення обладнання опублікувало місцеве видання «Примечания», інформує replyua.net.
На фото видно кілька прихованих брезентом циліндричних предметів, за габаритами і формою вони нагадують турбіни Siemens.
До цього було відомо, що на станціях в окупованому Криму планують встановити турбіни німецького концерну Siemens. При цьому на території окупованого Криму вже знаходиться мінімум чотири турбіни. Для будівництва ТЕС під Сімферополем і Севастополем, про будівництво яких раніше повідомляла окупаційна адміністрація Криму, досить чотирьох агрегатів. Дві нові турбіни, які завезли в ніч на 16 липня, можуть бути спрямовані на ТЕС, яку побудують під Саками.
Нагадаємо, що 13 липня в порту Феодосії у включеному Криму журналісти агенства Reuters зафіксували ще дві газові турбіни, схожі на скандальні турбіни Siemens. Відповідна інформація і фотографії розміщені на сайті агентства. «У Reuters немає незалежного підтвердження, що обладнання на доці було турбінами Siemens. Воно складалося з чотирьох циліндричних предметів довжиною кілька метрів і було вкрите синіми і сірими брезентами. Їх розміри і форма відповідають загальнодоступним фотографіям газотурбінних систем Siemens, кожна з яких складається з двох основних компонентів: самої турбіни і генератора », - йдеться в повідомленні.
Теги: Донбасс, Крым, Siemens, турбина
- У Донецкого аэропорта неспокойно: идут ожесточенные бои (видео)18:26
- Как судят сепаратистов «ЛНР»: названо самое загадочное дело17:30
- Луганчане рассказали о жизни рука об руку с бойцами АТО (видео)16:44
- Війна на Донбасі: названо головних спонсорів15:58
- Взрыв в Гнутово: взлетел на воздух трактор, есть пострадавшие15:15
- Украинцы определили судьбу Донбасса: неожиданные результаты опроса15:00
- В Мариуполе задержан "минер" заводов12:05
- НА КПВВ «МАРЬИНКА» ВЧЕРА ПРИБЫЛ РАНЕННЫЙ МУЖЧИНА10:57
- Бойовики повідомили про завершення власного розслідування катастрофи МН1710:45
- За минулу добу один боєць ЗСУ отримав поранення10:16
- У Донецкого аэропорта неспокойно: идут ожесточенные бои (видео)18:26
- Гройсман: Аэропорт «Гостомель» станет базовым для лоукостов в Украине18:10
- Вночі до Криму завезли ще три турбіни Siemens18:00
- Вчені: на Землю мчить величезна зірка смерті17:50
- Как судят сепаратистов «ЛНР»: названо самое загадочное дело17:30
- Як позбутись зубного болю без лікаря?17:15
- Что поможет избавиться от сонливости16:57
- Луганчане рассказали о жизни рука об руку с бойцами АТО (видео)16:44
- Дженнифер Лоуренс не получит роль в фильме, потому что "недостаточно красива"16:25
- В Беларуси покажут российский фильм об аннексии Крыма, Украина возмущена16:15
- Як позбутись зубного болю без лікаря?17:15
- Что поможет избавиться от сонливости16:57
- Судьба актрисы Блистательная Ада обнимает воинов, как мама09:40
- Обрезать волосы – значит ослабить свою энергетику07:55
- Чего боятся разные Знаки Зодиака07:40
- Яку косметику брати на відпочинок11:49
- 6 симптомів, які вказують на проблеми з нирками11:30
- Рабська праця на Донбасі: сепаратисти перетворили колонії на трудові табори09:53
- Продукты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний21:58
- Какое мясо хуже всего переваривается20:30
- «З бідного по нитці» - Кабмін буде збирати по 100 грн з кожного українця
- Право на пенсию для переселенцев хотят закрепить законодательно
- Война на Донбассе: появились хорошие новости
- Абонплата на газ: кому и сколько придется платить
- Как будут освобождать Донбасс
- Боевики выжгли огнем украинский курорт.
- Источники назвали причины отказа Порошенко от принятия закона по деоккупации Донбасса
- Крах Украины: Тука озвучил печальный прогноз
- В центр Киева вошла военная техника
- Всплыли скандальные подробности о раненом Дейдее