- ЖИТЕЛЬНИЦА КОНСТАНТИНОВКИ НАПОИЛА ПУТНИКОВ ВОДОЙ И ЛИШИЛАСЬ ВСЕХ СБЕРЕЖЕНИЙ18:38
- У Донецкого аэропорта неспокойно: идут ожесточенные бои (видео)18:26
- Гройсман: Аэропорт «Гостомель» станет базовым для лоукостов в Украине18:10
- Вночі до Криму завезли ще три турбіни Siemens18:00
- Как судят сепаратистов «ЛНР»: названо самое загадочное дело17:30
- Луганчане рассказали о жизни рука об руку с бойцами АТО (видео)16:44
- В Беларуси покажут российский фильм об аннексии Крыма, Украина возмущена16:15
- Війна на Донбасі: названо головних спонсорів15:58
- Дипломат: за сутки до теракта РФ вдруг закрыла свое воздушное пространство – этим все сказано15:45
- ОЗВУЧЕНЫ ЛЕТНИЕ ТАРИФЫ НА ОТОПЛЕНИЕ В УКРАИНЕ15:31
Задержание друга Захарченко: что известно о преступлениях полковника РФ
Сотрудники Службы безопасности Украины получили доказательства участия задержанного при пересечении границы Украины с Приднестровьем полковника Вооруженных сил РФ Валерия Гратова в боевых действиях на Донбассе
Сообщается, что у Гратова была изъята флешка с документами, среди которых письмо командира одного из незаконных вооруженных формирований адресованный Госдуме РФ. В документе сообщается, что боевик принимал участие в боях в Луганске, Алчевске, Макеевке, Донецке, Снежном, Иловайске, Енакиево, Углегорску и Дебальцево.
Сам российский военный заверяет, что сопровождал на Донбассе гуманитарные товары и раздавал награды ветеранам.
Однако у контрразведчиков СБУ есть другие сведения о задержанном.
«Да. Гратов прибыл на территорию Украины еще в 2014 году по заданию ФСБ РФ под прикрытием деятельности своей общественной организации. Однако наряду с общественной деятельностью он активно участвовал в транспортировке оружия на территорию Украины под видом гуманитарных грузов. Непосредственно осуществлял подготовку разведывательно-диверсионный групп, подразделений «Сомали» и «Спарта», — сообщил один из сотрудников СБУ.
Также он отметил, что есть свидетельства боевика, в которых он лично указал на участие в боевых действиях и рассказал, как захватывал в плен украинских военных, учинял им допросы.
В то же время контрразведчик отметил, что спецслужбы РФ отрабатывают вопрос о том, как можно достичь освобождения Гратова. Украинские спецслужбы отслеживают эти действия и личностей, которые будут причастны к попыткам решить этот вопрос.
Напомним, 9 июля Служба безопасности Украины на границе с Приднестровьем задержали российского полковника ВДВ Валерия Гратова, который воевал на Донбассе на стороне боевиков.
Как писала Politeka, так называемый «мэр» оккупированной Горловки Иван Приходько попал под минометный обстрел.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на ТСН.
Теги: Россия, Донбасс, преступление, полковник, боевики, Захарченко, военный
- Для Гааги: польский депутат готовит материалы о преступлениях России на Донбассе
- Россия готовит наступление на Донбассе - Турчинов
- В оккупированном Луганске убит заместитель командующего 2-го армейского корпуса РФ
- Россия усилила контроль на границе Ростовской области с Донбассом
- На грани войны или мира: пять причин ухудшения обстановки в зоне АТО
- Кремль не заинтересован ни в прекращении огня, ни в освобождении заложников, а только в амнистии для боевиков - Геращенко
- У Донецкого аэропорта неспокойно: идут ожесточенные бои (видео)18:26
- Как судят сепаратистов «ЛНР»: названо самое загадочное дело17:30
- Луганчане рассказали о жизни рука об руку с бойцами АТО (видео)16:44
- Війна на Донбасі: названо головних спонсорів15:58
- Взрыв в Гнутово: взлетел на воздух трактор, есть пострадавшие15:15
- Украинцы определили судьбу Донбасса: неожиданные результаты опроса15:00
- В Мариуполе задержан "минер" заводов12:05
- НА КПВВ «МАРЬИНКА» ВЧЕРА ПРИБЫЛ РАНЕННЫЙ МУЖЧИНА10:57
- Бойовики повідомили про завершення власного розслідування катастрофи МН1710:45
- За минулу добу один боєць ЗСУ отримав поранення10:16
- ЖИТЕЛЬНИЦА КОНСТАНТИНОВКИ НАПОИЛА ПУТНИКОВ ВОДОЙ И ЛИШИЛАСЬ ВСЕХ СБЕРЕЖЕНИЙ18:38
- У Донецкого аэропорта неспокойно: идут ожесточенные бои (видео)18:26
- Гройсман: Аэропорт «Гостомель» станет базовым для лоукостов в Украине18:10
- Вночі до Криму завезли ще три турбіни Siemens18:00
- Вчені: на Землю мчить величезна зірка смерті17:50
- Как судят сепаратистов «ЛНР»: названо самое загадочное дело17:30
- Як позбутись зубного болю без лікаря?17:15
- Что поможет избавиться от сонливости16:57
- Луганчане рассказали о жизни рука об руку с бойцами АТО (видео)16:44
- Дженнифер Лоуренс не получит роль в фильме, потому что "недостаточно красива"16:25
- Як позбутись зубного болю без лікаря?17:15
- Что поможет избавиться от сонливости16:57
- Судьба актрисы Блистательная Ада обнимает воинов, как мама09:40
- Обрезать волосы – значит ослабить свою энергетику07:55
- Чего боятся разные Знаки Зодиака07:40
- Яку косметику брати на відпочинок11:49
- 6 симптомів, які вказують на проблеми з нирками11:30
- Рабська праця на Донбасі: сепаратисти перетворили колонії на трудові табори09:53
- Продукты, снижающие риск сердечно-сосудистых заболеваний21:58
- Какое мясо хуже всего переваривается20:30
- «З бідного по нитці» - Кабмін буде збирати по 100 грн з кожного українця
- Право на пенсию для переселенцев хотят закрепить законодательно
- Война на Донбассе: появились хорошие новости
- Абонплата на газ: кому и сколько придется платить
- Как будут освобождать Донбасс
- Боевики выжгли огнем украинский курорт.
- Источники назвали причины отказа Порошенко от принятия закона по деоккупации Донбасса
- Крах Украины: Тука озвучил печальный прогноз
- В центр Киева вошла военная техника
- Всплыли скандальные подробности о раненом Дейдее