"Боевик Захарченко перепил паленого алкоголя и зачитал подсунутую Кремлем "сенсацию"", - Шкиряк прокомментировал мифическое объединение террористов в "Малороссию"

18.07.2017 20:41

По словам Зоряна Шкиряка, к подобным заявлениям террористов не стоит относиться серьезно, поскольку они являются очередным технологическим шагом Кремля. Про это информирует "Диалог.UA", ссылаясь на "5 канал".

Во вторник, 18 июля, советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк прокомментировал слова террориста Захарченко о создании так называемой "Малороссии" на оккупированных территориях Донбасса. "Я убежден в том, что скорее всего террорист Захарченко накануне перепил "паленого" алкоголя и зачитал подсунутую ему и написанную в Кремле очередную "сенсацию".

Обычно к таким заявлениям относиться серьезно не стоит, потому что это очередной технологический шаг Кремля и непосредственно Путина, который имеет, на мой взгляд, несколько целей. Первая - попытаться окончательно похоронить минские соглашения. Вторая - в очередной раз методом информационных вбросов, этаких вот бессмысленных заявлений пытаться шантажировать и Украину, и весь цивилизованный мир, Соединенные Штаты, Европейский Союз. И третье - через очередную попытку имперско-рашистскоий радикализации позиций относительно Украины пытаться стабилизировать и мобилизовать свой внутренний электорат накануне выборов 2018", - рассказал Шкиряк.

Советник министра также добавил, что подобные заявления можно воспринимать как своеобразный ответ Путина на возможное принятие этой осенью законопроекта о деоккупации Донбасса. "По сути, я думаю, что уже и так понятно, что после похорон проекта "Новороссия", после "героического взятия" Захарченко Лондона воспринимать эту нелепость серьезно не стоит. Как обычно, это абсолютно понятная технология Кремля, которая собственно вот эти цели исповедует, о которых я сказал раньше.

В этой ситуации, безусловно, нужно четко понимать и то, что это своего рода ответ Путина и его скажем "империи" на вероятное уже этой осенью принятия нового законпроекта о деоккупации Донбасса. Безусловно, это также имеет место и вот таким методом они пытаются шантажирвать Украину накануне принятия этого судьбоносного, актуального, необходимого законопроекта, который, я убежден, осенью будет принят", - отметил Шкиряк.