Последние новости раздела
- Если Россия даст гарантии не вводить войска, Украина очень быстро освободит Донбасс, - Жебривский11:09
- На Прикарпатье мужчина во время застолья подорвал гранату10:52
- Соцсети: террористы "ЛНР" на линии разграничения расстреляли супругов из оккупированной Раевки10:29
- Оккупанты неистово бьют по Авдеевке с трех направлений: двое воинов ВС Украины получили ранения в ходе минометных обстрелов. ВИДЕО10:12
- США провели разведку над Донбассом09:29
- Боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ к Светлодарску, напугав их заминированной дорогой09:06
- Художниця з Донецька в пам'ять про МН17 влаштувала акцію у Познані08:39
- Украину продолжают уничтожать08:21
- СБУ задержан создатель "ХНР", пытавшийся прорваться к своим кумирам-террористам из "ДНР". ВИДЕО08:02
- Переселенцы об ипотеке: Неподъемная сумма07:21
На Прикарпатье мужчина во время застолья подорвал гранату
18.07.2017 10:52
От полученных травм мужчина умер на месте. В селе Угринов Ивано-Франковской области мужчина во время застолья решил показать односельчанину ручную гранату. От взрыва гость получил ранение и скончался, сообщила пресс-служба полиции области.
Согласно данным правоохранителей, 46-и 47-летние жители Угринова распивали алкоголь, когда один из них решил показать гранату Ф-1, которая разорвалась.
"Гость получил осколочные ранения, от которых скончался. Владелец дома в состоянии шока оттащил тело погибшего на огород, прикрыл травой и сообщил о трагедии сельскому главе, который и вызвал полицию", – сообщили правоохранители.
Мужчину задержали, решается вопрос об объявлении подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Теги: Донбасс, трагедия, преступление, полиция, взрыв, Ивано-Франковская область, граната
Читайте также:
- Захарченко предложил "план спасения" Украины11:20
- Если Россия даст гарантии не вводить войска, Украина очень быстро освободит Донбасс, - Жебривский11:09
- Соцсети: террористы "ЛНР" на линии разграничения расстреляли супругов из оккупированной Раевки10:29
- Оккупанты неистово бьют по Авдеевке с трех направлений: двое воинов ВС Украины получили ранения в ходе минометных обстрелов. ВИДЕО10:12
- США провели разведку над Донбассом09:29
- Боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ к Светлодарску, напугав их заминированной дорогой09:06
- Художниця з Донецька в пам'ять про МН17 влаштувала акцію у Познані08:39
- СБУ задержан создатель "ХНР", пытавшийся прорваться к своим кумирам-террористам из "ДНР". ВИДЕО08:02
- В Станице Луганской "штурмуют" Ощадбанк и пенсионный фонд07:40
- "Террористы "ЛДНР" – настоящие подонки! За то, что они творят на Донбассе, их даже расстрелять мало!" – Тука07:02
- Захарченко предложил "план спасения" Украины11:20
- Если Россия даст гарантии не вводить войска, Украина очень быстро освободит Донбасс, - Жебривский11:09
- На Прикарпатье мужчина во время застолья подорвал гранату10:52
- Луганчанин Влад Сытник завоевал главный приз «Славянского базара-2017»10:40
- Соцсети: террористы "ЛНР" на линии разграничения расстреляли супругов из оккупированной Раевки10:29
- ВМС США испытали "первое в мире активное лазерное оружие" (ВИДЕО)10:20
- Оккупанты неистово бьют по Авдеевке с трех направлений: двое воинов ВС Украины получили ранения в ходе минометных обстрелов. ВИДЕО10:12
- В Сеть попали кадры работы установки разминирования "Змей Горыныч", с помощью которой армия Асада-Путина уничтожает мирное население Сирии. Видео09:52
- США провели разведку над Донбассом09:29
- Боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ к Светлодарску, напугав их заминированной дорогой09:06
- Украину продолжают уничтожать08:21
- Як позбутись мішків під очима?22:18
- Три причини пити щодня воду з лимоном20:31
- Як позбутись зубного болю без лікаря?17:15
- Что поможет избавиться от сонливости16:57
- Судьба актрисы Блистательная Ада обнимает воинов, как мама09:40
- Обрезать волосы – значит ослабить свою энергетику07:55
- Чего боятся разные Знаки Зодиака07:40
- Яку косметику брати на відпочинок11:49
- 6 симптомів, які вказують на проблеми з нирками11:30
- «З бідного по нитці» - Кабмін буде збирати по 100 грн з кожного українця
- В Кишиневе ребенок заговорил в первый же день после рождения!
- Крах Украины: Тука озвучил печальный прогноз
- Право на пенсию для переселенцев хотят закрепить законодательно
- Украинцы определили судьбу Донбасса: неожиданные результаты опроса
- Абонплата на газ: кому и сколько придется платить
- Боевики выжгли огнем украинский курорт.
- Источники назвали причины отказа Порошенко от принятия закона по деоккупации Донбасса
- У Донецкого аэропорта неспокойно: идут ожесточенные бои (видео)
- Украина одержала новую газовую победу