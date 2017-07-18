- Если Россия даст гарантии не вводить войска, Украина очень быстро освободит Донбасс, - Жебривский11:09
- На Прикарпатье мужчина во время застолья подорвал гранату10:52
- Соцсети: террористы "ЛНР" на линии разграничения расстреляли супругов из оккупированной Раевки10:29
- Оккупанты неистово бьют по Авдеевке с трех направлений: двое воинов ВС Украины получили ранения в ходе минометных обстрелов. ВИДЕО10:12
- США провели разведку над Донбассом09:29
- Боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ к Светлодарску, напугав их заминированной дорогой09:06
- Художниця з Донецька в пам'ять про МН17 влаштувала акцію у Познані08:39
- Украину продолжают уничтожать08:21
- СБУ задержан создатель "ХНР", пытавшийся прорваться к своим кумирам-террористам из "ДНР". ВИДЕО08:02
- Переселенцы об ипотеке: Неподъемная сумма07:21
Переселенцы об ипотеке: Неподъемная сумма
Переселенцы высказали свою точку зрения на ипотеку. Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в Facebook задал вопрос по поводу возможной ипотеки. Тука написал, что после долгих переговоров с банками вышли на такие показатели ипотеки: срок - 20 лет, сумма - 20 тыс евро, ежемесячный платеж - окол 3600 - 4150 грн.
В комментариях Тука пояснил, что в ипотеке будет сложная процентная ставка, потому что 50% "тела кредита" гасят немцы. Кредит хотят сделать в гривне с фиксированной ставкой.
Затем Тука пишет, что сомневается в подобной ипотеке и ищет другие способы.
"Мне кажется, это неподъемная сумма - пытаюсь найти варианты минимизации. Вот и консультируюсь", - добавляет замминистра..
Также он задал вопрос, интересны ли переселенцам такие условия.
На это в комментариях он получил много разнообразных мнений.
"Да, можно чуть более развёрнуто дать? Какая процентная ставка, какие-то ещё условия дополнительные??", - интересуется Дмитрий Мельниченко.
"Нет. У меня уже одно жилье в ипотеке по программе молодежного кредитования в Донецке есть. Спасибо. Жилья нет, кредит остался", - отвечает Ирина Шамилева.
"Нет. У меня трое детей. Мой доход 860 грн детских в месяц. Я в декрете. У мужа гос.зарплата около 5000 грн. Сами считайте - можем мы такой платеж вносить?" - добавляет Юлия Ислямова.
Напомним, ранее сообщалось, что Европейский инвестбанк выделит более 300 млн гривен помощи переселенцам.
Источник korrespondent.net
Теги: Донбасс, банк, кредит, ипотека, жилье, переселенцы
- Жители Донетчины смогут получить собственное жилье
- В Донецкой области молодым семьям помогут с покупкой жилья
- В Донецке принята Программа молодежного жилищного кредитования
- Сдам квартиру. Стирать и готовить запрещается!
- Государственная ипотека: дёшево и страшно
- Ставка по ипотечным кредитам будет "плавать"
- Если Россия даст гарантии не вводить войска, Украина очень быстро освободит Донбасс, - Жебривский11:09
- Соцсети: террористы "ЛНР" на линии разграничения расстреляли супругов из оккупированной Раевки10:29
- Оккупанты неистово бьют по Авдеевке с трех направлений: двое воинов ВС Украины получили ранения в ходе минометных обстрелов. ВИДЕО10:12
- США провели разведку над Донбассом09:29
- Боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ к Светлодарску, напугав их заминированной дорогой09:06
- Художниця з Донецька в пам'ять про МН17 влаштувала акцію у Познані08:39
- СБУ задержан создатель "ХНР", пытавшийся прорваться к своим кумирам-террористам из "ДНР". ВИДЕО08:02
- В Станице Луганской "штурмуют" Ощадбанк и пенсионный фонд07:40
- "Террористы "ЛДНР" – настоящие подонки! За то, что они творят на Донбассе, их даже расстрелять мало!" – Тука07:02
- В ОБСЕ сообщили о новых проблемах с боевиками на Донбассе18:50
- Захарченко предложил "план спасения" Украины11:20
- Если Россия даст гарантии не вводить войска, Украина очень быстро освободит Донбасс, - Жебривский11:09
- На Прикарпатье мужчина во время застолья подорвал гранату10:52
- Луганчанин Влад Сытник завоевал главный приз «Славянского базара-2017»10:40
- Соцсети: террористы "ЛНР" на линии разграничения расстреляли супругов из оккупированной Раевки10:29
- ВМС США испытали "первое в мире активное лазерное оружие" (ВИДЕО)10:20
- Оккупанты неистово бьют по Авдеевке с трех направлений: двое воинов ВС Украины получили ранения в ходе минометных обстрелов. ВИДЕО10:12
- В Сеть попали кадры работы установки разминирования "Змей Горыныч", с помощью которой армия Асада-Путина уничтожает мирное население Сирии. Видео09:52
- США провели разведку над Донбассом09:29
- Боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ к Светлодарску, напугав их заминированной дорогой09:06
- Украину продолжают уничтожать08:21
- Як позбутись мішків під очима?22:18
- Три причини пити щодня воду з лимоном20:31
- Як позбутись зубного болю без лікаря?17:15
- Что поможет избавиться от сонливости16:57
- Судьба актрисы Блистательная Ада обнимает воинов, как мама09:40
- Обрезать волосы – значит ослабить свою энергетику07:55
- Чего боятся разные Знаки Зодиака07:40
- Яку косметику брати на відпочинок11:49
- 6 симптомів, які вказують на проблеми з нирками11:30
- «З бідного по нитці» - Кабмін буде збирати по 100 грн з кожного українця
- В Кишиневе ребенок заговорил в первый же день после рождения!
- Крах Украины: Тука озвучил печальный прогноз
- Право на пенсию для переселенцев хотят закрепить законодательно
- Украинцы определили судьбу Донбасса: неожиданные результаты опроса
- Абонплата на газ: кому и сколько придется платить
- Боевики выжгли огнем украинский курорт.
- Источники назвали причины отказа Порошенко от принятия закона по деоккупации Донбасса
- У Донецкого аэропорта неспокойно: идут ожесточенные бои (видео)
- Украина одержала новую газовую победу