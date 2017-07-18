Переселенцы об ипотеке: Неподъемная сумма

18.07.2017 07:21

Переселенцы высказали свою точку зрения на ипотеку. Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в Facebook задал вопрос по поводу возможной ипотеки. Тука написал, что после долгих переговоров с банками вышли на такие показатели ипотеки: срок - 20 лет, сумма - 20 тыс евро, ежемесячный платеж - окол 3600 - 4150 грн.

В комментариях Тука пояснил, что в ипотеке будет сложная процентная ставка, потому что 50% "тела кредита" гасят немцы. Кредит хотят сделать в гривне с фиксированной ставкой.

Затем Тука пишет, что сомневается в подобной ипотеке и ищет другие способы.

"Мне кажется, это неподъемная сумма - пытаюсь найти варианты минимизации. Вот и консультируюсь", - добавляет замминистра..

Также он задал вопрос, интересны ли переселенцам такие условия.

На это в комментариях он получил много разнообразных мнений.

"Да, можно чуть более развёрнуто дать? Какая процентная ставка, какие-то ещё условия дополнительные??", - интересуется Дмитрий Мельниченко.

"Нет. У меня уже одно жилье в ипотеке по программе молодежного кредитования в Донецке есть. Спасибо. Жилья нет, кредит остался", - отвечает Ирина Шамилева.

"Нет. У меня трое детей. Мой доход 860 грн детских в месяц. Я в декрете. У мужа гос.зарплата около 5000 грн. Сами считайте - можем мы такой платеж вносить?" - добавляет Юлия Ислямова.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский инвестбанк выделит более 300 млн гривен помощи переселенцам.

Источник korrespondent.net