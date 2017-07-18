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Украину продолжают уничтожать
Тихо, под шум волны по борьбе с коррупцией власти, Оксана Продан продолжает уничтожать Украину. Как? Закон 6489 принят в первом чтении и негодяи, которые не оформляют работников на работу, будут без штрафов - их просто предупредят, а если вы настучали и не доказали, вам штраф 7 тысяч гривен.
Например: поймали пьяного за рулем и сначала пожурят.
Поверьте, это беспрецедентный закон. Бюджет Пенсионного фонда упадёт и прощай новые пенсии, и будет опять включен станок Нацбанка. Курс вверх, мы все в г.
Хотите так?
Всё это проходит под подписью сына президента Алексея и пана Вадатурского (Нибулон). По Вадатурскому отдельный разговор. Для меня очень странно, неужели нет ума, или совести? Рейтинг это не добавит. Все, кто не оформляет людей на работу, в теории не порядочные и всегда против власти.
Хотим как в Европе жить?
Опять едем назад.
Да и неоформленный на работу лишается пенсии. С молодости не думаем, а потом плачем, а ваш работодатель в Турции отдыхает.
Да, забыл про Розенблата (шлимазла), он тоже подписал. Простим его.
P.S. Смотрю на реакцию на свой пост и понимаю: народ опять меня не понял. Постараюсь объяснить ещё раз:
1) не хотите платить штрафы - не нарушайте закон;
2) не будет штрафов за неоформление людей на работу и их не будут оформлять;
3) не будет ПДФО и ЕСВ - будут печатать деньги, как всегда и пострадают все, кроме богатых;
4) неоформленные работники лишены пенсии и соцзащиты - это рабство;
5) к сожалению, малый бизнес этим злоупотребляет и нужна ответственность;
6) не хочу заходить в новый круг кризиса;
7) без налогов не будет страны;
8) не будет дорог и безопасности в государстве.
И наконец, это выглядит странно, чтобы коалиция сама себя уничтожала, да и возглавил этот закон - сын президента.
Нам всем нужны хорошие и здоровые граждане-покупатели.
Популизм, долой.
Источник Обозреватель.
Теги: Украина, Донбасс, уничтожение
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