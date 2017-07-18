В Крыму ожидают сильное землетрясение: сейсмологи рассказали, когда оккупированный полуостров начнет трясти

18.07.2017 18:12

Сейсмологи предупреждают о возможном сильном землетрясении на побережье Крыма, которое может начаться уже сегодня вечером. По данным сейсмологов, сильные толчки могут начаться в Черном море в районе Ялты приблизительно в 30 км от берега, сообщает "Диалог.UA".

Как сообщает руководитель Крымского экспертного совета по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений Юлиан Бурым, землетрясение может продолжаться в течении суток, начиная с 18 июля. Его мощность оценивается, как "сильное, ощутимое". При этом сейсмолог добавил, что прогноз может и не оправдаться.