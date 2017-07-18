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В Крыму ожидают сильное землетрясение: сейсмологи рассказали, когда оккупированный полуостров начнет трясти
18.07.2017 18:12
Сейсмологи предупреждают о возможном сильном землетрясении на побережье Крыма, которое может начаться уже сегодня вечером. По данным сейсмологов, сильные толчки могут начаться в Черном море в районе Ялты приблизительно в 30 км от берега, сообщает "Диалог.UA".
Как сообщает руководитель Крымского экспертного совета по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений Юлиан Бурым, землетрясение может продолжаться в течении суток, начиная с 18 июля. Его мощность оценивается, как "сильное, ощутимое". При этом сейсмолог добавил, что прогноз может и не оправдаться.
Теги: Украина, Донбасс, Крым, Ялта, землетрясение, Черное море
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