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МИД ФРГ "за" постепенную отмену санкций против РФ

19.07.2017 10:31
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МИД ФРГ "за" постепенную отмену санкций против РФ

Глава МИД Германии считает, что санкции против России надо отменять постепенно. Санкции против России следует отменять постепенно, не дожидаясь полного выполнения минских соглашений. Об этом в интервью изданию Focus заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

"Согласно существующим решениям Евросоюза, минские соглашения должны быть выполнены на 100%, прежде чем на 100% отменить санкции (против России – ред.). Я думаю, это нереально. Было бы правильным отменять санкции понемногу, по мере небольших сдвигов. Чтобы показать, что шаги в направлении к миру выгодны", – сказал глава МИД Германии.

Габриэль также отметил, что "Россия должна использовать свое влияние на сепаратистов, а США – воздействовать на Украину".

На уточняющий вопрос журналиста, причем здесь США, если речь идет о конфликте в Европе, министр ответил, что Вашингтон имеет большое влияние на Украину.

"США имеют большое влияние на Украину. Я лично не принадлежу к тем, кто был бы счастлив, если бы американцы отстранились от мировых дел. Мир все еще остается неопределенным. Госсекретарь США Тиллерсон удачно ведет внешнюю политику", – отметил глава МИД Германии.



Теги: Украина, США, Донбасс, Германия, Российская Федерация, МИД, санкции
 
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