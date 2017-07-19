МИД ФРГ "за" постепенную отмену санкций против РФ

19.07.2017 10:31

Глава МИД Германии считает, что санкции против России надо отменять постепенно. Санкции против России следует отменять постепенно, не дожидаясь полного выполнения минских соглашений. Об этом в интервью изданию Focus заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

"Согласно существующим решениям Евросоюза, минские соглашения должны быть выполнены на 100%, прежде чем на 100% отменить санкции (против России – ред.). Я думаю, это нереально. Было бы правильным отменять санкции понемногу, по мере небольших сдвигов. Чтобы показать, что шаги в направлении к миру выгодны", – сказал глава МИД Германии.

Габриэль также отметил, что "Россия должна использовать свое влияние на сепаратистов, а США – воздействовать на Украину".

На уточняющий вопрос журналиста, причем здесь США, если речь идет о конфликте в Европе, министр ответил, что Вашингтон имеет большое влияние на Украину.

"США имеют большое влияние на Украину. Я лично не принадлежу к тем, кто был бы счастлив, если бы американцы отстранились от мировых дел. Мир все еще остается неопределенным. Госсекретарь США Тиллерсон удачно ведет внешнюю политику", – отметил глава МИД Германии.