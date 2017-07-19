Суд посчитал, что пранкер Седюк виновен: названа сумма, которую должен заплатить скандалист, показавший "пятую точку" на выступлении Джамалы на "Евровидении"

19.07.2017 07:29

Киевский Днепровский райсуд с городской прокуратурой No4 объявил обвинительный вердикт экс-журналисту Виталию Седюку "за хулиганский поступок в ходе проведения "Евровидение-2017", который проходил в Киеве. Про это информирует "Диалог.UA", ссылаясь на пресс-центр прокуратуры города Киева.

Известно, что прокурор просил суд дать сканалисту 240 часов общественных работ. Однако по результатам судебного заседания "суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи No296 УК Украины (хулиганство) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан".

Сумма, которую должен выплатить Седюк, составляет приблизительно 8,5 тысячи гривен. Прокуратура не довольна данным приговором и планирует подавать на апеляцию, чтобы пранкер занимался общественными работами. Джамала пока никак не прокомментировала приговор своего обидчика.