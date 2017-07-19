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В обход "кремлевских границ": стало известно, зачем Лукашенко едет в Украину и хочет встретиться с Порошенко "без свидетелей"
19.07.2017 12:59
Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует провести переговоры с украинским лидером Петром Порошенко "в формате "один на один" и в расширенном составе". Об этом сообщает пресс-служба руководителя белорусского народа, передает "Диалог.UA".
Главы государств обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Беларусью и Украиной. Планируется также согласовать подходы к дальнейшему развитию приграничного сотрудничества. Ключевой темой встречи станет урегулирование конфликта на востоке Украины. По итогам переговоров планируется подписать ряд документов, которые касаются сотрудничества в экономике, научно-технической сфере, а также в области культуры и межнациональных отношений.
Теги: экономика, Украина, Донбасс, Беларусь, граница, Кремль, Порошенко, Лукашенко
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