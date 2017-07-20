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ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ СНОВА ПОДОРОЖАЕТ. ТЕПЕРЬ ОСЕНЬЮ
С осени стоимость газа для населения может вырасти примерно на 19%. Данные показатели содержатся в финплане, который составил НАК «Нафтогаз-Украина» и который на днях должен рассмотреть Кабинет министров.
В финансовом плане написано, что с 1 октября стоимость газа для потребителей вырастет и будет составлять 5873 гривни на тысячу кубометров.
Таким образом, если документ утвердят в Кабинете министров, то населению и религиозным организациям придется платить практически тысячу грн за каждый кубометр. Также это будет означать, что цены на тепло также возрастут, ведь именно газ занимает в его структуре до 70%. Для остальныых потребителей товары будут устанавливаться в индивидуальном порядке.
На данный момент, согласно спецообязательствам НАКа, стоимость одного кубометра газа составляет 4942 тыс грн для населения.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, газ, осень, повышение тарифов
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