Лукашенко прибыл с официальный визитом в Украину

20.07.2017 21:45

Программой визита на 21 июля запланированы переговоры с президентом Украины Петром Порошенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Украину, самолет главы белорусского государства приземлился в международном аэропорту Борисполь, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Программой визита на 21 июля запланированы переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, которые пройдут в формате "один на один" и в расширенном составе.

Главы государств обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Беларусью и Украиной. Основное внимание будет уделено текущему состоянию и перспективам взаимодействия в экономике, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции, промышленная кооперация, нефтехимический комплекс, энергетика, сельское хозяйство, транспортно-логистическая отрасль, развитие межрегионального диалога. Планируется также согласовать подходы к дальнейшему развитию приграничного сотрудничества.

Одной из тем встречи станет урегулирование конфликта на востоке Украины, в чем Беларусь активно участвует, предоставляя переговорную площадку для сторон процесса.

Александр Лукашенко и Петр Порошенко обсудят ситуацию в регионе в целом, обменяются мнениями по международной проблематике.

Ожидается, что по итогам переговоров в присутствии лидеров двух стран будет подписан ряд документов, которые касаются сотрудничества в экономике, научно-технической области, а также в сферах культуры и межнациональных отношений.

Ранее стало известно, что официальная делегация Беларуси прилетела в Киев регулярным рейсом.

Источник: http://www.segodnya.ua