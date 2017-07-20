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МЕСЯЦ СТРАХОВОГО СТАЖА ЗА ЛЮБОЙ ПЕРИОД С 2004 Г. «СТОИТ» 704 ГРН.
20.07.2017 09:20
С того времени, как недостающий страховой стало возможным купить, к фискалам приходят немало граждан предпенсионного возраста. Кто-то в этот период официально не работал. А кто-то не может подтвердить период работы, так как предприятия уже нет.
Однако, чтобы купить такой стаж, надо раскошелиться. При заключении договора с налоговиками за каждый полный месяц (с 1января 2004г. по сегодня) надо заплатить по 704 гривни.
Например, человек не может подтвердить пять месяцев своей работы в 2007 году, когда он получал 2 000 гривень, и ежемесячный страховой взнос с зарплаты был в пределах 440 гривень. Но заплатить за эти пять месяцев он все равно должен 3 520 грн. (704 грн. х 5).
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, пенсия, пенсионная реформа
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